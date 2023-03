Potsdamer „Kreml“ beschmiert Russland-Propagandist befindet sich in Untersuchungshaft

Der Ukrainer, der in Potsdam das Plakat einer Ukraine-Schau zerstört und am „Kreml“ eine russische Fahne angebracht hatte, befindet sich in Untersuchungshaft. Das berichtet die „Märkische Allgemeine“. Demnach kam der 40-Jährige am 24. März in die Justizvollzugsanstalt Neuruppin-Wulkow, nachdem er am selben Tag vor dem Haftrichter erschienen war. Der Haftbefehl sei am 8. März beantragt worden. Die Staatsanwaltschaft Potsdam erhob nach Angaben der Zeitung Anklage.

Der Ukrainer war Ende Februar von verdeckten Einsatzkräften im Umfeld des früheren Landtages, dem sogenannten Kreml, am Brauhausberg festgenommen worden. Am Wochenende zuvor hatte er am Baugerüst des Kirchturms der Garnisonkirche ein Großplakat der Künstlerin Julia Krahn zerstört. Aus einem 19 Meter hohen Banner, das eine ukrainische Mutter mit ihrem Kind zeigte, hatte er den Kopf der Frau herausgeschnitten. Das Plakat wurde repariert und Mitte März wieder aufgehängt.

Die Spuren der Tat sind als Narben im Bild bewusst erkennbar. „Die Wunde soll uns daran erinnern, was Tausende Menschen jeden Tag erleiden“, sagt die Künstlerin Julia Krahn. © Andreas Klaer/PNN

Ukrainer filmte sich bei seinen Taten

Im August 2022 hatte der 40-Jährige eine am Baugerüst des Garnisonkirchturms angebrachte ukrainische Flagge entwendet. Am alten Landtag hatte er im Februar eine russische Flagge angebracht sowie „Z“- und „V“-Symbole aufgemalt. Das „Z“ stellt das Symbol der russischen Kriegführung dar. Die Verwendung gilt als strafbar, wegen Billigung eines Angriffskriegs. Die Fahne am „Kreml“ wurde einige Tage später entfernt. Bei seinen Taten filmte sich der Russland-Propagandist und veröffentlichte die Aufnahmen in den sozialen Medien.

Auf einem Video ist der Mann dabei zu sehen, wie er offenbar in der Silvesternacht vor dem Stadthaus eine ukrainische Flagge abnimmt. Eine andere Aufnahme zeigt ihn, wie er im vergangenen Oktober eine Ukraine-Fahne am Baugerüst des Turms der Garnisonkirche abhängt. Wie die MAZ berichtet, wird dem 40-Jährigen auch vorgeworfen, eine vor dem Rathaus wehende Regenbogenfahne mitgenommen zu haben.

In einem Kellerverschlag in Zentrum-Ost hatten die Einsatzkräfte gestohlene Ukraine-Flaggen sichergestellt. Zu seinen Taten ließ sich der Ukrainer nach Angaben der Polizei im Rahmen einer Vernehmung ein.

Zur Startseite