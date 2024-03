Potsdamer Weihnachtsmarkt soll sich wandeln Ärger und Kritik schon vor dem Workshop zum „Blauen Lichterglanz“

Schon vor dem angekündigten Workshop zur Verbesserung des Weihnachtsmarkts „Blauer Lichterglanz“ gibt es erneut Kritik an der Durchführung des Beteiligungsformats. Julia von La Chevallerie, Betreiberin des Cafés „Miss Green Bean“ und Initiatorin von „Für einen besseren Weihnachtsmarkt“ kritisierte im Vorfeld, dass die Einladungen für den Workshop am kommenden Sonntag, dem 17. März im Potsdam Lab im Bildungsforum am Platz der Einheit, zu kurzfristig ausgesprochen worden seien.

Kritisiert wird auch die Teilnahme des Schaustellerverbands Brandenburg, der im Rahmen des Weihnachtsmarkts ein Interessenverband sei, während von einer Teilnahme anderer Interessenvertretungen wie Kammern oder Verbände abgesehen worden sei.

Bei der Veranstaltung, zu der die Anmeldefrist bereits abgelaufen ist, sollen zentrale Fragen für eine mögliche Neuausrichtung des Weihnachtsmarktes in der Potsdamer Innenstadt diskutiert werden. Mit dem Ziel, ein ausgewogenes Meinungs- und Ideenbild zu erhalten, sollen alle relevanten Perspektiven in den Workshop eingebunden werden.

Dazu zählten laut Einladung die Sichtweisen der Potsdamerinnen und Potsdamer, der Anwohnenden, des Handels und innerstädtischen Gewerbes, des Tourismus sowie der Standbetreibenden. Unter anderem sollen Wünsche, Erwartungshaltung und Ideen zu den Themen Standort, Erscheinungsbild, Gestaltung und Ambiente des Marktes diskutiert werden.

Die Veranstaltung ist die Reaktion auf eine Unterschriftenliste, die von La Chevallerie in der Vorweihnachtszeit 2023 initiiert hatte. Hunderte von Innenstadt-Einzelhändlern und Gastronomen kritisierten den langjährigen Veranstalter des Weihnachtsmarkts, Eberhard Heieck mit seiner Event-Firma Coex. Der Potsdamer Weihnachtsmarkt gilt mit seinen Besucherzahlen als der größte Adventsmarkt in Brandenburg.