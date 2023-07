Potsdams Baubeigeordneter Bernd Rubelt „Wir können Potsdam nicht positiv entwickeln, wenn wir verzagen“

Herr Rubelt, Ihre Amtszeit als Baubeigeordneter der Stadt Potsdam endet in zwei Jahren. Was wollen Sie noch erreichen?

Ich möchte bei begonnenen Projekten die nächsten, wichtigen Meilensteine erreichen. Für das neue Wohngebiet in Krampnitz hoffe ich, dass wir bis Mai 2025 den ersten Planfeststellungsbescheid zu den begonnenen Planfeststellungsverfahren für die Tramlinie haben. Das ist auch für mich persönlich ein wichtiger Punkt: Als ich 2017 nach Potsdam kam, hatte der damalige Oberbürgermeister Jann Jakobs gerade die ersten Krampnitz-Verträge unterschrieben. Seitdem habe ich viel Zeit in dieses Vorhaben investiert.