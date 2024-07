Potsdams neuer Klinikum-Chef Tomislav Gmajnic „Ab 2028 wollen wir uns unabhängig von den Zuschüssen der Stadt machen“

Herr Gmajnic, am 1. Juli haben Sie offiziell Ihren ersten Arbeitstag als neuer Chef des Klinikums „Ernst von Bergmann“. Wie sehen Sie das Haus?

Mein erster Eindruck ist sehr positiv. Ich habe hier sehr motivierte, top ausgebildete Mitarbeitende kennenlernen dürfen. Wir haben ein hervorragendes Leistungsspektrum. Wir sind auf den Strukturwandel durch die Krankenhausreform gut vorbereitet. Die Baustellen sind im Bereich der Infrastruktur zu finden. Wir haben mit dem Baukörper des Klinikums ein großes Problem. Er ist nicht zukunftsfähig.

Mit Ihrem Blick von außen: Was läuft besonders gut im Bergmann-Klinikum?

Die Verzahnung des stationären und ambulanten Bereichs. Wir haben eine sehr große Poliklinik, bundesweit mit die größte, und eine wirkliche integrierte Versorgung. Auch die medizinische Versorgung in den stationären Fachabteilungen ist größtenteils sehr gut.

Was muss besser werden?

Wir müssen den Menschen noch patientenfreundlicher durch das Krankenhaus bekommen. Keiner geht gerne ins Krankenhaus, und ich glaube, dass wir den Aufenthalt verkürzen können – im Sinne des Patienten. Wir sollten zudem an der Kommunikation mit dem Patienten arbeiten, um ihm mehr Sicherheit zu geben. Und wir werden uns bei der Digitalisierung entwickeln müssen.

Bleiben Patienten überdurchschnittlich lang im Bergmann-Klinikum?

Nein. Im Bundesdurchschnitt ist die Verweildauer nicht auffällig. Es geht auch nicht darum, Patienten frühzeitig zu entlassen. Aber jeder Tag, den der Patient früher nach Hause kann, trägt zum Wohlbefinden bei. Deshalb wollen wir Diagnostik und Behandlung so kompakt wie möglich gestalten. Das hat auch ökonomische Implikationen für uns – wir haben dann wieder ein Bett frei. Wir sind in der glücklichen Situation, dass wir viele Patienten haben, die wir aber nicht alle behandeln können, weil wir ausgelastet sind.

Zur Person Tomislav Gmajnic ist ab dem 1. Juli 2024 Sprecher der Geschäftsführung des Klinikums „Ernst von Bergmann“ in Potsdam. Der 53-Jährige folgt auf Hans-Ulrich Schmidt, der vier Jahre an der Bergmann-Spitze stand und sich aus privaten Gründen zurückzog. Gmajnic führt den kommunalen Konzern mit rund 4800 Mitarbeitenden, davon 2850 in Potsdam, gemeinsam mit Sabine Brase, Geschäftsführerin Pflege Bildung Zukunft, und der Medizinischen Geschäftsführerin Karin Hochbaum. In Potsdam betreibt das Klinikum rund 1100 Krankenhausbetten. Gmajnic ist studierter Diplom-Kaufmann. Er hatte bislang unter anderem bei den kommunalen Krankenhauskonzernen Vivantes Berlin, Gesundheit Nord Bremen und Kliniken Region Hannover Leitungspositionen inne. Zuletzt arbeitete er von 2019 bis Mitte 2023 als Geschäftsführer (Chief Controlling Officer) bei den Paracelsus Kliniken. Seit Juli 2022 war er dort Sprecher der Geschäftsführung. In Hannover verantwortete er nach eigenen Angaben die strategische Neuausrichtung von zwei Maximalversorger-Krankenhäusern. Geboren und aufgewachsen ist Tomislav Gmajnic in Berlin. Dort studierte er 1992 bis 1997 an der Technischen Universität Betriebswirtschaftslehre. Gmajnic wohnt in Berlin, er hat zwei erwachsene Kinder. In der Freizeit treibt er gern Sport: Fußball, Squash und Skilaufen.

Das Bergmann müsste viel mehr Menschen behandeln?

Ja, wir können und müssen mehr Patienten behandeln. In der Folge des schweren Corona-Ausbruchs im Klinikum im Jahr 2020 hat der Standort sehr gelitten. Wir haben sehr viele Patienten verloren, die wir jetzt sukzessive zurückgewinnen. Es gibt zudem bundesweit eine Art „Bugwelle“ von Patienten, die nach der Pandemie erst jetzt verstärkt wieder in die stationäre Versorgung kommen. In drei bis vier Monaten werden wir in einen Zustand kommen, wo wir Patienten wieder vollumfänglich und auch ohne Wartezeiten behandeln können.

Sie haben den Corona-Ausbruch 2020 angesprochen, die größte Krise des Bergmann-Klinikums und ein Rufschaden. Ist das aus Ihrer Sicht geheilt?

Aus Sicht der Patienten kann ich das im Moment noch nicht beurteilen. Doch für die Belegschaft ist es ein sehr tief sitzender Stachel. Dass das Klinikum damals geschlossen werden musste, hat Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr getroffen. Ich als Außenstehender habe vielleicht feinere Antennen, aber das merkt man nach wie vor. Wir sind jetzt im Prozess der Wundheilung. Doch der Blick nach vorne ist sehr ausgeprägt. Wir alle wollen das Bergmann-Klinikum wieder dorthin führen, wo es vor Corona war.

Das Klinikum „Ernst von Bergmann“ in der Innenstadt. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Eine Folge des Corona-Ausbruchs war die Forderung nach einer besseren Unternehmenskultur. Haben Sie dazu Pläne?

Dass wir uns kulturell noch ein Stück weit entwickeln können und müssen, sehe ich auch so. Fakt ist aber: Kultur kann man nicht diktieren, die muss man vorleben. Mit meinen beiden Kolleginnen in der Geschäftsführung, Sabine Brase und Karin Hochbaum, bin ich einig, dass wir sehr kollegial führen wollen. Wir wollen die Mitarbeitenden mitnehmen und frühzeitig in unsere Entscheidungsprozesse einbinden.

Wie ist die finanzielle Lage des Hauses? Zuletzt musste der Gesellschafter, die Stadt Potsdam, 60 Millionen Euro zuschießen.

Ich bin sehr dankbar, dass wir einen Gesellschafter haben, der uns zur Seite gesprungen ist in einer Situation, die wirklich bedrohlich war. Wir waren in einer wirtschaftlichen Schieflage, sind aber jetzt auf dem Wege der Erholung. Doch wir werden auch in den nächsten zwei Jahren noch Unterstützung brauchen. Aber die klare Marschrichtung der Geschäftsführung ist, dass wir uns im Jahr 2028 unabhängig von den Zuschüssen der Stadt machen. Wir wollen nicht profitabel werden, wir wollen aber kostendeckend arbeiten. Das Bergmann-Klinikum hat das Potenzial, die sogenannte Ergebnislücke, die wir derzeit haben, vollständig aus eigener Kraft zu schließen. Mit Oberbürgermeister Mike Schubert habe ich abgestimmt, dass wir bis dahin so wenig Geld wie nötig in Anspruch nehmen und versuchen, maximales Tempo vorzulegen.

Wie kann das gelingen?

Es gibt nicht den einen großen Hebel, aber mehrere Stoßrichtungen: Wir haben die erwähnten Nachholeffekte aus der Corona-Zeit. Durch die Krankenhausreform werden wir mehr Patienten haben, denn es werden mindestens 15 bis 20 Prozent der Krankenhäuser in der jetzigen Form nicht mehr existent sein. Auf der Kostenseite werden wir unsere Strukturen effizienter nutzen. Dabei geht es um Prozessoptimierungen wie kürzere Wege und Digitalisierung. Außerdem werden wir die Wahl-Leistungsangebote ausbauen, denn Privatpatienten sind bei uns derzeit deutlich unterrepräsentiert.

Werden Sie neue Stationen für Privatpatienten aufbauen?

Nein. Wir haben zwei Stationen, nur werden sie nicht ausreichend genutzt. Wir müssen das Angebot besser an den Patienten bringen. Aber wir werden nicht prioritär für Privatpatienten Strukturen schaffen.

Sie haben den Krankenhausneubau schon angesprochen. Wie sehen Sie die Pläne?

Wir haben die fertige Machbarkeitsstudie, die Neubau und Sanierung betrachtet. Fakt ist: Eine Sanierung wäre teurer als ein Neubau und zu langwierig. Ergo bleiben nur die Neubau-Varianten. Doch sind wir von einem finanzierbaren Neubau noch ein Stück entfernt und müssen nachjustieren, etwas kleiner planen. Grundsätzlich ist ein Neubau Voraussetzung dafür, dass wir unser Leistungsangebot dauerhaft aufrechterhalten können. Wir versorgen nicht nur die Potsdamer Bevölkerung medizinisch. 60 Prozent der Patienten kommen aus Brandenburg. Wir sind ein überregionaler Player, und zwar ein wesentlicher. Das wird sich mit der Krankenhausreform verstärken.

Wechsel an der Spitze: Der bisherige „Bergmann“-Chef Hans-Ulrich Schmidt, Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) und der neue Geschäftsführer, Tomislav Gmajnic. © KlinikumEvB/KlinikumEvB

Das bedeutet mehr Patienten, aber ein kleineres Krankenhaus? Wie passt das zusammen?

Die Krankenhausreform wird die Ambulantisierung stärker nach vorne bringen. Wir werden gegenüber heute in den nächsten Jahren wahrscheinlich 30 Prozent weniger Patienten stationär behandeln. Diese Bettenbedarfe fallen weg. Hinzu kommt, dass auch die Verweildauer sinken muss; da sind 30 bis 40 Prozent Optimierung darstellbar. Wir werden weniger Betten brauchen als heute, wo wir rund 900 betreiben.

Wo soll der Klinikum-Neubau stehen, im Stadtzentrum oder in Krampnitz?

Das muss vertieft geprüft werden. Für jede Variante gibt es Vor- und Nachteile. Es ist nicht sinnhaft, jetzt eine Bewertung vorzunehmen.

Was wird die Krankenhausreform verändern im Zusammenspiel des Bergmann-Klinikums mit den anderen Potsdamer Kliniken?

Nicht sehr viel, weil wir schon auf einem guten Weg sind. Doch wir werden mit Kliniken im Land sehr viele Kooperationen eingehen. Damit stellen wir sicher, dass kleinere Häuser bestimmte Angebote trotz Krankenhausreform erhalten können, indem sie auf unsere Kompetenz und Kapazitäten zurückgreifen.

Was bedeutet das für die Töchter des Bergmann-Klinikums, die Kliniken in Bad Belzig und Forst in der Lausitz?

Beide werden sich in unsere medizinische Strategie einfügen müssen, die wir im Geschäftsführungskreis in den nächsten Monaten erarbeiten. Doch wir werden nicht nur diese beiden Klinikstandorte, sondern alle Tochtergesellschaften auf Verbesserungen prüfen. Wir haben insgesamt 14 Töchter. Das ist eine ganze Menge für einen Konzern der Größe des EVB.

Der Eingang des Klinikums „Ernst von Bergmann“ in Potsdam. © Andreas Klaer

Was heißt das genau?

Es wird eine Gesamtstrategie geben, in der jeder Standort ein Baustein ist. Zum Beispiel in Bad Belzig werden wir natürlich die Notfallversorgung vorhalten. Darüber hinaus stellen wir uns die Frage, welche Bereiche wir möglicherweise aus dem EVB in Potsdam auslagern und verstärkt in Bad Belzig anbieten könnten, um hier in Potsdam Platz zu schaffen für andere Indikationen. Es wird ein abgestimmtes Programm werden, über das wir die Kapazitäten der anderen Standorte sinnhaft nutzen.

Die Fraktion Die Andere hat in einer Kleinen Anfrage gemutmaßt, die Angebote der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Potsdam sollen reduziert werden. Stimmt das?

Nein. In der Klinik In der Aue ist ein Zimmer ausgebrannt, deshalb können wir die Station nicht nutzen. Wir stellen jetzt Ersatzflächen zur Verfügung. Langfristig sind keine Einschränkungen geplant.

Potsdams Bevölkerung wächst und sie wird älter. Was bedeutet das für das Bergmann-Klinikum?

Das ist eine der größten Herausforderungen. Wir müssen ehrlich sein: Obwohl wir altern, werden viele Patienten schlichtweg nicht mehr im Krankenhaus behandelt werden können. Wir stehen hier vor radikalen Veränderungen der Versorgungslandschaft.

Das sind keine guten Aussichten.

Stopp, das bedeutet nicht, dass die Menschen schlechter versorgt sind. Es ist richtig, sich zu fragen, warum man mit einer Harnwegsinfektion zwei Tage im Krankenhaus liegt. Das gäbe es in Europa sonst nirgends. Dort wird der Patient ambulant behandelt und mit einem Antibiotikum nach Hause geschickt.

Es fehlen besonders im Gesundheitswesen Fachkräfte. Wie ist die Lage am Bergmann?

Im ärztlichen Bereich können wir sehr viele sehr gute Mitarbeitende gewinnen. In der Pflege gilt ähnliches: Wir haben einen positiven Saldo. Das heißt, wir verstärken uns und bauen gleichzeitig Leasingpersonal ab. Wir haben die Zahl von einst rund 50 jetzt halbiert. Doch wir haben trotz unseres eigenen Ausbildungsangebots weiter 60 offene Stellen in der Pflege. Heute zu versprechen, dass wir sie alle besetzen, wäre nicht ehrlich. Es wird eine Mangelwirtschaft bleiben.

Müssen Sie mehr Geld zahlen, um Pflegekräfte zu gewinnen?

Der pflegerische Bereich ist aus meiner Sicht völlig tarifneutral. Wer keine marktüblichen Gehälter zahlt, bekommt keine Pflegekraft. Doch Geld allein macht die Pflegekräfte nicht glücklich. Wir müssen die Arbeitszufriedenheit weiter steigern: noch mehr Verlässlichkeit in der Dienstplanung, geregelte Arbeitszeiten, weniger Notdienste, nicht aus dem freien Tag holen.

Menschen von außerhalb kommen nicht, weil sie keine Wohnung in Potsdam finden.

Wir haben 70 bis 80 Wohnheimplätze auf dem Campus. Die stellen wir für Azubis und für eine Überbrückungszeit zur Verfügung, bis ein Mitarbeitender eine Wohnung gefunden hat. Derzeit können wir nicht selbst Wohnungen bauen, aber im Rahmen des Neubaus werden wir das mit betrachten.

Für die Digitalisierung gibt es eine Kooperation mit dem Hasso Plattner Institut (HPI). Wie ist der Stand?

Wir sind mit dem HPI das Thema Kapazitätssteuerung angegangen. Wir haben gemeinsam eine Software entwickelt, die zeigt, welche Betten auf welchen Stationen frei sind. Bisher wird das telefonisch abgefragt. Ab September haben wir eine zentrale Leitstelle, die über alle freien Betten informiert.

So etwas gibt es noch nicht?

Es gibt wenig Software, die man dafür standardmäßig kaufen kann. Wir mussten bestimmte Spielregeln hinterlegen, um eine richtige Patientensteuerung zu haben. Insgesamt gilt: Wir sind zwar überall mit Computern ausgestattet, aber arbeiten wir vernetzt und effizient? Nein. Wir müssen auch in den administrativen Prozessen deutlich schlanker werden.

Wie gehen Sie mit dem Fall Axel Reinhardt um? Der Orthopädie-Chefarzt hatte unter einem Medikament operiert, das unter das Betäubungsmittelgesetz fällt, wurde gekündigt und musste nach Gerichtsurteilen gegen das Klinikum wieder eingestellt werden.

Die Vergangenheit möchte ich nicht bewerten und kommentieren. Doch mit der Situation, die da ist, gehe ich positiv um: Es ist uns gelungen, eine Doppelspitze in der Orthopädie zu etablieren – mit Axel Reinhardt und Jörg Schröder, der quasi dessen Nachfolger war. Es gab sehr viele Skeptiker, die meinten, das werde nicht funktionieren. Doch seit einem Monat ist Axel Reinhardt wieder an Bord und die ersten Wochen sind sehr gut angelaufen. Wir haben eine deutliche Steigerung in der Orthopädie und intern sehr wenig Reibungspunkte.

Sie müssen nun aber auch zwei Chefärzte bezahlen, mindestens einer ist sehr teuer.

Da haben Sie recht. Ich erwarte deshalb deutliche Leistungssteigerungen. Die Wirtschaftlichkeit der Fachabteilung muss sich weiter verbessern. Auch bei der Nutzung der knappen Ressource Operationssäle werden wir noch effizienter werden müssen.