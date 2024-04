Potsdams Oberbürgermeister in Bedrängnis Wie geht es jetzt mit Mike Schubert (SPD) weiter?

Die Staatsanwaltschaft Neuruppin ermittelt gegen Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) wegen des Verdachts der Vorteilsannahme – ein bisher einmaliger Vorgang für Brandenburgs Landeshauptstadt. Wie geht es mit dem unter Korruptionsverdacht geratenen Rathauschef, der alle Vorwürfe zurückweist, jetzt weiter?

Bislang hat sich nach den Fraktionssitzungen am Montagabend noch kein Stadtpolitiker offiziell geäußert. Nach PNN-Recherchen wurde allerdings über mehrere Optionen debattiert, zum Beispiel eine Suspendierung von Schubert bis zum Ende der Ermittlungen. Wie lange diese dauern, ist allerdings unklar. Ebenso eine diskutierte Variante: Schubert solle sein Amt bis nach der Kommunalwahl am 9. Juni niederlegen und dann die neue gewählte Stadtverordnetenversammlung entscheiden lassen, ob sie einen Abwahlantrag gegen ihn stellen will.

Als nicht unwahrscheinlich gilt weiter, dass aus den Reihen der aktuellen Stadtverordneten ein Abwahlantrag gestellt wird. Über diesen könnte theoretisch noch vor der Kommunalwahl am 9. Juni entschieden werden – in der jetzigen Besetzung der Kommunalvertretung. Laut Kommunalwahlgesetz muss zwischen Einbringen des Antrags und dem Beschluss mindestens ein Monat liegen, höchstens dürfen es drei Monate sein.

Um einen Abwahlantrag vor der Kommunalwahl auf den Weg zu bringen, müssten die Stadtverordneten zu einer Sondersitzung zusammenkommen. Einen Abwahlantrag muss mindestens die Hälfte der Stadtverordneten unterstützen. Der Beschluss muss laut Kommunalwahlgesetz mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit gefasst werden. Weil die rot-grün-rote Rathauskooperation jüngst zerbrochen ist, hat Oberbürgermeister Schubert seine gesicherte Machtbasis in der Stadtverordnetenversammlung verloren. Eine Mehrheit gegen ihn wäre möglich, wenn nicht sogar wahrscheinlich. Fraktionszwang würde vermutlich kaum geltend gemacht.

Bürgerentscheid über OB-Abwahl?

Sollte ein Abwahlantrag im Kommunalparlament beschlossen werden, gäbe es zwei Möglichkeiten: Der Oberbürgermeister könnte diese Entscheidung innerhalb einer Woche annehmen. Dann würde er als abgewählt gelten.

Täte er dies nicht, kämen die Potsdamerinnen und Potsdamer zum Zuge und würden mittels Bürgerentscheid über eine Abwahl entscheiden. Ein solcher Bürgerentscheid hat laut Kommunalwahlgesetz Erfolg, wenn eine Mehrheit und mindestens ein Viertel der wahlberechtigten Personen gegen einen Oberbürgermeister oder eine Oberbürgermeisterin stimmen.

Sollte dieses Szenario in Potsdam erfolgen, würde Oberbürgermeister Schubert bis zum Ende seiner regulären Amtszeit 75 Prozent seiner Bezüge behalten – bei einem Rücktritt hätte er keine Ansprüche mehr. Wenn ein Oberbürgermeister einen Abwahlbeschluss der Kommunalvertretung annimmt, behielte er den Anspruch auf einen Teil seiner Bezüge. Ein Rücktritt hat dagegen auch negative Folgen für seine Pensionsansprüche.

Ein Bürgerentscheid über eine Abwahl eines Oberbürgermeisters muss spätestens zwei Monate nach einem Abwahlbeschluss der Stadtverordneten erfolgen. Die Stadtverordneten müssen den genauen Wahltag bestimmen. Sollte es in Potsdam zu einem Abwahlantrag kommen, der nach der Kommunalwahl gestellt würde, könnte ein Abwahl-Bürgerentscheid zum Beispiel parallel zur Landtagswahl am 22. September erfolgen.

Gedankenspiele: Neuwahl zur Landtagswahl?

Nach einer Abwahl müsste ein neuer Oberbürgermeister oder eine Oberbürgermeisterin in direkter Wahl bestimmt werden. Hier sieht das Gesetz eine Frist von mindestens drei Monaten vor. „Die Aufsichtsbehörde bestimmt spätestens am 102. Tag vor der Wahl den Wahltag“, heißt es im Kommunalwahlgesetz.

Theoretisch könnte, so die Gedankenspiele in manchen Parteien und Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung, in Potsdam mit einem straffen Zeitplan, einer Zwei-Drittel-Mehrheit für einen Abwahlbeschluss und wenn Oberbürgermeister Schubert auf einen Bürgerentscheid zu seiner Abwahl verzichten würde, mit der Landtagswahl auch ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin bestimmt werden.

Oberbürgermeister werden in Brandenburg für acht Jahre gewählt. Schubert befindet sich in seinem fünften Amtsjahr. In Potsdam ist bereits einmal ein Oberbürgermeister abgewählt worden: Dies traf Horst Gramlich (SPD). Bei einem Bürgerentscheid am 17. Mai 1998 wurde er als Oberbürgermeister mit 87,5 Prozent der Stimmen abgewählt. Als Nachfolger stand seinerzeit Matthias Platzeck bereit – seine eigene Partei hatte sich damals gegen Gramlich gestellt.