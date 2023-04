Prominente Rückendeckung Namhafte Potsdamer fordern Erhalt des Rechenzentrums

Das mindestens von einem Teilabriss bedrohte Künstlerhaus Rechenzentrum bekommt breite Unterstützung aus der Stadtgesellschaft. Die Kritiker des Wiederaufbaus der Garnisonkirche um den Architekturprofessor Phillip Oswalt haben eine neue Petition für die Koexistenz von Garnisonkirchturm und Rechenzentrum gestartet und bekannte Unterstützer dafür gefunden. Das Rechenzentrum dürfe nicht auf Abstand zum Turm gehalten „und an den Rand gedrängt werden“, heißt es in dem „Potsdamer Appell“.

Die Liste der Erstunterzeichner ist schon jetzt lang. Darunter befinden sich der Generaldirektor der Schlösserstiftung, Christoph Vogtherr, die Chefin des Hauses der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte, Katja Melzer, und die Vorsitzende des Potsdamer Gestaltungsrats, Sophie Wolfrum.

Sophie Wolfrum, die Vorsitzende des Gestaltungsrats. © Sebastian Gabsch

Auffällig ist, dass zahlreiche Vertreter von Potsdamer Wissenschaftseinrichtungen unterzeichnet haben. Darunter finden sich der Präsident der Universität Potsdam, Oliver Günther, sowie Frank Bösch, Direktor des Potsdamer Leibniz-Zentrums für Zeithistorische Forschung (ZZF). Ihren Namen haben auch Susan Neiman, die Direktorin des Einstein Forums, sowie Miriam Rürup und Julius Schoeps von der Spitze des Moses Mendelssohn Zentrums unter den Aufruf gesetzt. Dieser wird auch von Klimaforscher Hans Joachim Schellnhuber unterstützt, dessen Projekt „Bauhaus der Erde“ im Rechenzentrum sitzt.

Unterstützung kommt auch aus der Kultur. Dabei sind unter anderem Hans-Otto-Theaterintendantin Bettina Jahnke, der Erfolgsregisseur Andreas Dresen und Filmmuseumschefin Christine Handke.

Frank Bösch vom Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam (ZZF). © Leibniz-Institut

Ferner tragen auch einige heutige und frühere Theologen der evangelischen Kirche den Aufruf mit: zum Beispiel Christian Staffa, Beauftragter der Kirche für den Kampf gegen Antisemitismus, und fünf frühere Pfarrer. Aus Berlin haben die beiden früheren Wissenschaftssenatoren Thomas Flierl (Linke) und Adrienne Goehler (parteilos) unterzeichnet, aber auch der bekannte Politikwissenschaftler Hajo Funke von der Freien Universität Berlin. Unterzeichnet werden kann der Aufruf auf der Internetseite des „Lernorts Garnisonkirche“.

Kritisiert wird indirekt der Beschluss des Kuratoriums der Garnisonkirche aus dem Februar. Dieser besagte, für den Neubau zwischen Rechenzentrum und dem neuen Turm der Garnisonkirche müsse die Kubatur des einstigen Kirchenschiffs „Ausgangspunkt der Überlegungen sein“. Zudem war damals ein „angemessener Abstand“ zwischen Turm und Rechenzentrum gefordert worden, was für den einstigen DDR-Bau einen Teilabriss bedeutete. Bisher sieht der Bebauungsplan vor Ort, den die Stadtverordneten ändern müssten, sogar den Komplettabriss vor.

Die Unterzeichner wollen das verhindern: Beide Orte könnten nebeneinander stehen, so ihre Haltung: „In diesem spannungsvollen Gegenüber von Bau und Gegenbau wird deutsche Geschichte anschaulich und im Stadtraum begreifbar.“

Die Garnisonkirche Die evangelische Garnisonkirche wurde auf Beschluss des preußischen Königs Friedrich Wilhelm I., des Soldatenkönigs, für den Hofstaat und die Militärgarnison in Potsdam errichtet. Der Barockbau des Architekten Johann Philipp Gerlach wurde 1732 eingeweiht und 1735 mit der Vollendung des fast 90 Meter hohen Turms fertiggestellt. Am „Tag von Potsdam“ nutzten die Nationalsozialisten 1933 die Garnisonkirche zur Inszenierung der Eröffnung des neuen Reichstags, Adolf Hitler hielt dort eine Rede. 1945 brannte die Kirche nach einem Luftangriff aus. Ein Raum im Turm wurde weiter als Kapelle genutzt. Die Ruine wurde 1968 abgerissen, der Turm gesprengt. Die Gemeinde erhielt eine Entschädigung. 2005 wurde der Grundstein für den neuen Turm gelegt, 2008 eine kirchliche Trägerstiftung gegründet. Die Bauarbeiten begannen 2017. Im kommenden Jahr soll der Turm öffnen. Der Bund sagte mehr als 20 Millionen Euro für das mehr als 40 Millionen Euro teure Projekt zu, die evangelische Kirche steuert unter anderem fünf Millionen Euro Kredite bei. Der Turmbau ist vor allem wegen der Geschichte der preußischen Militärkirche umstritten. Die historische Garnisonkirche gilt als Ort und Symbol antidemokratischer Kräfte. Die evangelische Kirche will den neuen Turm für Friedens- und Versöhnungsarbeit nutzen – sowie als Aussichtspunkt für Touristen. (epd)

Insofern unterstützt man auch die von Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) angestoßene Kompromisssuche für den Ort – die allerdings nach dem Beschluss des Kuratoriums vor dem Aus steht. Hier werfen die Initiatoren der Stiftung vor, „mit dem eigenen Geschichtsverständnis“ den Ort dominieren zu wollen und den angestoßenen Weg der Verständigung infrage zu stellen.

Die Stiftung reagierte am Freitag kühl. „Die Koexistenz von Rechenzentrum und Garnisonkirche hängt nicht von der Stiftung Garnisonkirche ab“, erklärte Stiftungsvorstand Wieland Eschenburg. Für einen Teilerhalt des Gebäudes auf städtischem Grund seien Entscheidungen der Stadt als Eigentümerin Voraussetzung.

Dass die Stiftung durchaus auch einem Kompletterhalt zustimmen könnte, wenn dies mit Baurecht vereinbar wäre, dazu schrieb Eschenburg nichts. Vielmehr erklärte er: „Würde es so einfach sein, wie Dauerkritiker Oswalt vorgibt, dann müssten wir den Aufruf auch unterschreiben. Die Wirklichkeit ist komplizierter.“ Man lade alle Unterzeichner zu Gesprächen ein, um einen einseitigen Informationsfluss zu vermeiden und offene Fragen zu klären.

Nach dem Beschluss des Kuratoriums hatten sich die Vertreter des Rechenzentrums empört aus der weiteren Kompromisssuche zurückgezogen. Allerdings hatte Schubert erst am Mittwoch im Hauptausschuss angekündigt, Anfang Mai mit beiden Seiten erneut beraten zu wollen, wie man noch zu einer Lösung kommen könnte. So hatte sich das Kuratorium zumindest hinter Schuberts Ansatz für ein sogenanntes Forum an der Plantage gestellt – inklusive eines nicht näher definierten Gebäudes mit Plenarsaal statt eines originalgetreuen Kirchenschiffs.