Rathauschef Schubert reist in die Ukraine Partnerschaft zwischen Potsdam und Iwano-Frankiwsk wird besiegelt

Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) wird vom 21. bis zum 24. April in die ukrainische Stadt Iwano-Frankiwsk reisen, um dort den Städtepartnerschaftsvertrag mit Potsdam zu unterschreiben. Das teilte der Rathauschef am Mittwochabend im Hauptausschuss mit. Begleitet werde er von einer Delegation, unter anderem dabei sind Baudezernent Bernd Rubelt (parteilos) und der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung, Pete Heuer (SPD).

Bei der Fahrt soll die Universität Potsdam einen Partnerschaftsvertrag mit der Karpatenuniversität in Iwano-Frankiwsk unterzeichnen. Daher sind auch Uni-Mitarbeiter vertreten, hieß es - zum Beispiel der Osteuropaforscher Alexander Woell. Rubelt wiederum ist für ein vom Bundesbauministerium gefördertes Projekt „Dialoge für urbanen Wandel“ Teil der Reisegruppe.

Wie berichtet, will Potsdam mit der bestehenden Partnerstadt Opole in Polen und der ukrainischen Großstadt eine Dreier-Partnerschaft begründen. Schubert sprach von einer beschwerlichen An- und Abreise, die jeweils rund einen Tag dauern wird. Der Schubert-Reise in die Ukraine soll auch noch in diesem Jahr eine Fahrt nach Opole folgen.

Für die Partnerschaft mit Iwano-Frankiwsk hat sich bereits ein deutsch-ukrainisches Netzwerk Potsdam gegründet, das Wissen über die Ukraine vermitteln, Hilfsorganisationen begleiten und Kontaktpflege betreiben soll.

Zur Startseite