Rechtes Podium Saskia Ludwig will die Pandemie aufarbeiten

Waren die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie angemessen? Darüber will die Potsdamer CDU-Landtagsabgeordnete Saskia Ludwig sprechen und lädt für Donnerstagabend (16.11.) zu einer Podiumsdiskussion in der Villa Adlon. „Wir werden diskutieren, warum bis jetzt keine öffentliche Aufarbeitung stattfindet“, schrieb sie auf dem Messenger X. Bemerkenswert sind die Gäste, mit denen Ludwig dies besprechen will: ein Autor des rechten Online-Mediums „Tichys Einblick“, ein Linguistik-Professor mit einem Faible für Esoterik – und eine Publizistin, die schon für zahlreiche rechtsextreme Medien gearbeitet hat.

Die Immobilienmaklerin Silke Schröder, die von Ludwig zu der Podiumsdiskussion eingeladen wurde, ist Kolumnistin beim AfD-nahen „Deutschlandkurier“ und war auch für den Online-Sender AUF1 tätig. Das Online-Portal aus Österreich ist so etwas wie ein Leitmedium für die rechte und verschwörungsgläubige Szene: Führende Rechtsextremisten von Björn Höcke (AfD) bis zum Publizisten Jürgen Elsässer geben sich dort die Klinke in die Hand. Von einer angeblichen „Umvolkung“ bis zur Leugnung von Corona und dem menschengemachten Klimawandel gibt es kaum eine Verschwörungserzählung, die der Sender nicht verbreitet hat. Im April dieses Jahres hat Schröder für AUF1 den ehemaligen Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen (CDU) interviewt.

Im vergangenen Herbst rief Silke Schröder in ihrer Kolumne im „Deutschlandkurier“ zum „Widerstand“ auf: „Die Zeit der vornehmen Zurückhaltung ist vorbei“, sagte sie in einem Video. Die Adressen von „Reichstag und Kanzleramt“ seien bekannt.

Der ebenfalls eingeladene Klaus-Rüdiger Mai schreibt für das rechtskonservative Medium „Tichys Einblick“ und betreibt einen Webblog, in dem er sich vorrangig an den Grünen abarbeitet. Der eingeladene Hartmut Schröder ist Professor für Sprachwissenschaften, arbeitet aber unter anderem mit einem Schweizer Esoterik-Sender zusammen. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Für eine Stellungnahme war Saskia Ludwig am Mittwoch nicht zu erreichen.