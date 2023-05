Rekordhoch bei Krankmeldungen Potsdam dennoch gesündeste Stadt in Brandenburg

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Potsdam waren im vergangenen Jahr deutlich häufiger krankgeschrieben als in den Jahren zuvor. Wie die Krankenkasse Barmer mitteilte, fehlte unter den von ihr versicherten Arbeitskräften in Potsdam jede im Durchschnitt 24,4 Tage krankheitsbedingt. Das sind den Angaben zufolge fast sechs Tage mehr als 2021, als die durchschnittliche Fehlzeit noch 18,6 Tage betrug.

Potsdam liegt damit deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 22,7 Fehltagen, ist aber im Landesvergleich trotzdem die Stadt mit den geringsten Fehlzeiten: Brandenburgweit lag diese unter den Barmer-Versicherten im Jahr 2022 bei rund 27 Fehltagen. Die Krankenkasse hat in Potsdam rund 48.000 Versicherte, in Brandenburg rund 450.000, wie ein Sprecher auf PNN-Anfrage sagte.

Fehltage wegen Atemwegserkrankungen mehr als verdoppelt

Den Hauptgrund für die Entwicklung sieht die Krankenkasse bei den Atemwegsinfektionen, die nach Auslaufen der Eindämmungsmaßnahmen gegen Corona deutlich zugenommen hätten. Allein die Gruppe der Atemwegserkrankungen habe bei Beschäftigten in Potsdam rund 6,9 Fehltage verursacht. 2021 seien es nur 2,4 gewesen. Einen weiteren Effekt könnte auch die Einführung der elektronischen Krankschreibung gehabt haben, bei der die Krankmeldung direkt aus der Arztpraxis an die Krankenkasse geht – näher messbar sei das aber nicht.

Leicht zugenommen haben in Potsdam nach Barmer-Angaben auch die Krankschreibungen wegen psychischer Erkrankungen: Dort stieg die Zahl der durchschnittlichen Fehltage von 4,2 auf 4,4 Fehltage je Person. Für minimal weniger Probleme sorgten unterdessen die Muskel-Skelett-Erkrankungen: Hier gab es 3,7 Fehltage je Person. 2021 waren es noch 3,8 gewesen.