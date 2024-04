Rohrbruch in Potsdam Seniorenheim musste mit Wasserbeuteln versorgt werden

In der Heinrich-Mann-Allee ist am Dienstagnachmittag ein Wasserrohr gebrochen. Das teilten die Potsdamer Stadtwerke gegen 14.30 Uhr auf dem Kurznachrichtendienst X, vormals Twitter, mit. Durch den Rohrbruch wurde die Wasserversorgung eines Seniorenheims unterbrochen. Nach Angaben der Stadtwerke wurden die Bewohner den Nachmittag über mit Trinkwasserbeuteln versorgt, bis der Schaden behoben ist. Gegen 18 Uhr sagte ein Sprecher der Stadtwerke auf Nachfrage, die Wasserversorgung werde am Dienstagabend wieder sichergestellt.

Der Auto- und Straßenbahnverkehr wurden durch den Rohrbruch nicht gestört. Wie der Sprecher erläuterte, sei das Rohr im Bereich der „alten Heinrich-Mann-Allee“ gebrochen, also jener kleinen Parallelstraße gegenüber der Staatskanzlei, die vom regulären Autoverkehr nicht genutzt wird. Es sei eine temporäre Baustelle eingerichtet worden, um das Rohr zu reparieren.