Rund 48.000 Euro gestohlen Geldtransporter-Fahrer in Potsdam zu Bewährungsstrafe verurteilt

Mike S. hat jahrelang die Verantwortung für große Summen Bargeld getragen: Als Fahrer eines Geldtransporters für ein Sicherheitsunternehmen hat der 50-Jährige Geldkassetten zu Bankautomaten gebracht. Als er selbst in Geldnot geriet, hat er Bargeld aus dem Transporter gestohlen – insgesamt 48.060 Euro. Das Amtsgericht Potsdam hat ihn am Mittwoch hierfür zu einem Jahr und acht Monaten auf Bewährung verurteilt.

S. war gleich zu Verhandlungsbeginn geständig. In einer von seinem Anwalt verlesenen Erklärung beschrieb S. seine Lebensumstände: Eine strapaziöse Beziehung, unkluge Kredit-Entscheidungen und eine unglückliche Leidenschaft fürs Glückspiel hätten ihn in die Schulden getrieben. Mit seinem Gehalt als Kurierfahrer, nach eigenen Angaben 1700 Euro, habe er keine Perspektive gesehen, diese abzuzahlen. Der Entschluss, das Geld zu stehlen, sei spontan aus der Situation heraus entstanden, so schilderte es der Angeklagte.

Wie er vor Gericht ausführte, hätten die insgesamt acht Diebstähle auch keines großen Aufwands bedurft: Als Fahrer habe er den Schlüssel für den Bereich des Transporters besessen, in dem die Geldkassetten gelagert waren. So habe er nur warten müssen, bis sein Kollege das Fahrzeug verlassen hatte, um einen Geldautomaten zu befüllen, damit er ungesehen zugreifen konnte.

„Ich habe gestohlen, meine Kollegen und die Firma enttäuscht“, sagte S. vor Gericht. Da er geständig war und zuvor nie strafrechtlich in Erscheinung getreten ist, legte das Gericht zu seinen Gunsten aus. „Schulden sind aber keine Entschuldigung für Straftaten“, betonte die Richterin. Als Bewährungsauflage muss S. den gestohlenen Betrag in Raten zurückzahlen.

