Russische Fahne am Potsdamer „Kreml“ Polizei ermittelt Tatverdächtigen aus Ukraine

Seit vergangener Woche Donnerstag weht auf dem ehemaligen Landtagsgebäude am Brauhausberg eine russische Flagge. Auch auf dem Turm sind die russischen Farben sowie „Z“- und „V“-Symbole zu sehen. Daran wird sich auch am Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine am 24. Februar nichts ändern. Unterdessen teilt die Polizei mit, dass ein Tatverdächtiger ermittelt worden sei.

Die Eigentümerin der seit Jahren ungenutzten Immobilie ist seit 2015 die Sanus AG. Für das Unternehmen teilt Sprecher Frank Schmeichel auf PNN-Anfrage mit: „Die Beseitigung der russischen Flaggen bedarf einer feingliedrigen Abstimmung mit der Denkmalpflege. Eine unabgestimmte Beseitigung der Flaggen kann daher nicht kurzfristig erfolgen.“ Eine Nachfrage zu den „feingliedrigen Abstimmungen“ ließ Schmeichel unbeantwortet.

Die Stadtverwaltung weist die Darstellung zurück. Eine Abstimmung sei nicht notwendig, sagt Stadtsprecher Kai Fortelka. „Im Gegenteil, wir wären sehr froh, wenn der Eigentümer auf diese Provokationen schneller reagiert und die Flaggen schnell abnimmt.“ Die Farben in den Fensteröffnungen könnten auch problemlos abgehängt werden, so Fortelka.

An einem der Fahnenmasten am ehemaligen Landtag Brandenburg auf dem Brauhausberg in Potsdam weht weithin sichtbar eine russische Flagge. © Andreas Klaer

Seit dem 16. Februar befindet sich auf dem Turm des „Kreml“ weithin sichtbar eine russische Fahne. Eine weitere Flagge weht an einem der Fahnenmasten auf dem Dach des Gebäudes. Außerdem wurden die Wände hinter den Fensteröffnungen des Turms in Weiß, Rot und Blau gestrichen. Auf die Backsteine zwischen den Fensterbögen wurden spiegelverkehrt „Z“- und „V“-Symbole gemalt, die in Russland als Zeichen der Unterstützung für den Angriffskrieg und einen vermeintlichen Sieg unter anderem auch auf Panzer gemalt werden.

Der „Kreml“ auf dem Brauhausberg Die ehemalige Königlich-Preußische Kriegsschule auf dem Brauhausberg wurde von 1899 bis 1902 erbaut. Nach dem Krieg und ab 1990 bis 2013 befand sich der Brandenburgische Landtag in dem Gebäude, das 2018 auch als Flüchtlingsunterkunft genutzt wurde. Bis zur Wende hatte die Bezirksleitung der Sozialistischen Einheitspartei (SED) in dem Komplex ihren Sitz, der in der DDR dann auch den Spitznamen „Kreml“ erhielt. Auf dem Turm befand sich bis 1990 weithin sichtbar das rundliche SED-Parteiemblem. Der Abdruck des Emblems ist bis heute gut zu erkennen.

Die Polizei teilte am Donnerstag mit, dass ein 40-jähriger Tatverdächtiger ermittelt worden sei. Gegen den Mann mit ukrainischer Staatsbürgerschaft werde wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung ermittelt.

Fenster des sogenannten Kremls auf dem Brauhausberg wurden im März 2022 mit der ukrainischen Flagge und mit Friedenstauben bemalt. © Ottmar Winter

Die Sanus AG plant im ehemaligen Landtagsgebäude Gewerbe und Wohnungen. Eine Baugenehmigung für das Vorhaben liegt nach Auskunft der Stadtverwaltung noch nicht vor. Die Prüfung im Baugenehmigungsverfahren sei noch nicht abgeschlossen, sagt Kai Fortelka. Ursprünglich sollte mit dem Umbau 2020 begonnen werden. Ein erster Bauantrag wurde bereits 2016 gestellt. Der Baustart wurde mehrfach verschoben. Die Immobilie leidet unter Vandalismus.

Im März vergangenen Jahres waren in den Fensteröffnungen noch Blau und Gelb der ukrainischen Fahne sowie Friedenstauben zu sehen. Später wurden die Farben mit der russischen Flagge übermalt. Damals ließ die Sanus AG die Farben beseitigen.

