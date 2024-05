Schlösser und Gärten in Potsdam Chinesisches Haus, Flatowturm und Marmorpalais wieder geöffnet

Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg startet in die Sommersaison. Von nun an sind weitere Häuser geöffnet, die in der Wintersaison regulär geschlossen waren: darunter die Bildergalerie im Park Sanssouci, in der Gäste wieder die kostbare Gemäldesammlung – darunter Caravaggios (1571–1610) berühmten „Ungläubigen Thomas“ – bewundern können.

Auch das Marmorpalais im Neuen Garten öffnet wieder, das mit einem bemerkenswerten Porzellanservice von 1795 an einer gedeckten Tafel aufwartet, sowie das Dampfmaschinenhaus an der Havelbucht, genannt „Moschee“, in dem an jedem ersten Sonntag des Monats das technische Wunderwerk aus dem Jahr 1842 in Betrieb zu erleben ist.

Potsdam Heute Newsletter Der Newsletter aus der PNN-Chefredaktion. Wissen, was in Potsdam wichtig ist — kostenlos freitags in Ihrer Mailbox. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Ebenso sind von nun an das Chinesische Haus im Park Sanssouci sowie am Wochenende der Flatowturm im Park Babelsberg geöffnet. An ausgewählten Tagen öffnen zudem der Damenflügel im Schloss Sanssouci (5. Mai, 9. Juni), das Belvedere auf dem Klausberg (11. Mai, 2. Juni, 15. September, 5. Oktober), der Normannische Turm auf dem Ruinenberg (11. Mai, 2. Juni, 15. September, 5. Oktober) sowie der Orangerieschloss-Turm (2. Juni). Ein Anlass für die Sonderöffnungen ist der Unesco-Welterbetag am 2. Juni.

Das Chinesisches Teehaus im Park Sanssouci. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Öffnungszeiten ab Mai Bildergalerie von Sanssouci: dienstags bis sonntags

Chinesisches Haus im Park Sanssouci: dienstags bis sonntags

Flatowturm im Park Babelsberg: samstags und sonntags

Dampfmaschinenhaus („Moschee“): jeden 1. Sonntag im Monat, zusätzlich am 1., 9., 19. und 20. Mai sowie am 3. und 31. Oktober

Neue Porzellanausstellung im Marmorpalais

Im Marmorpalais im Neuen Garten können Interessierte bis 31. Oktober das Tafelservice „fleurs en terrasse“ sehen, das ab 1795 für König Friedrich Wilhelms II. (1744–1797) hergestellt und 2022 von der Stiftung mit insgesamt 37 Teilen erworben wurde. Es wurde im Berliner Schloss verwendet und erfreute sich, wie die beträchtliche Menge an späteren Ergänzungs- oder Ersatzstücken zeigt, noch im fortgeschrittenen 19. Jahrhundert großer Beliebtheit bei Hofe. In dem frühklassizistischen Sommerschloss Friedrich Wilhelms II. am Heiligen See erwartet das Publikum eine nach zeitgenössischen Vorbildern gedeckte Mittagstafel.

Die Sonderpräsentationen können im Rahmen der regulären Schlossführung sowie der Sonderführungen zur Präsentation am 30. Mai, 18. Juli und 22. August, jeweils um 18 Uhr, besichtigt werden.