Schon am ersten Tag kaputt? Nur eine Rolltreppe im Potsdamer Hauptbahnhof wieder in Betrieb

Nach mehreren Verzögerungen kündigten die Bahnhofspassagen am Dienstagmorgen die Inbetriebnahme der beiden neuen Rolltreppen am Südausgang des Hauptbahnhofs an. Doch am Dienstag war nur die abwärts führende Treppe in Betrieb. Der Grund dafür könne noch nicht genannt werden, teilte der Immobilieneigentümer, der Londoner Investor Revcap auf Nachfrage mit.

Die alten Rolltreppen am Südausgang Richtung Tram- und Bushaltestellen waren seit vergangenem August beziehungsweise seit Ende 2022 außer Betrieb. Mehrmals wurde der Austausch verschoben.

Noch am Freitag teilte das Unternehmen den Potsdamer Neuesten Nachrichten (PNN) auf Nachfrage mit, dass ein Termin für die Inbetriebnahme nicht genannt werden könne. Tatsächlich seien die Treppen aber schon am Montag gefahren, sagte ein Sprecher nun. Allerdings heißt es bereits am Dienstag wieder: Treppen steigen, um zu den Bahnstegen zu gelangen.

Stillgelegte Rolltreppen: Auf den Stufen im Potsdamer Hauptbahnhof wurde es zeitweilig eng und und für viele beschwerlich. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Ende Mai begann der mehrfach angekündigte Austausch der Fahrtreppen. Dafür wurden die alten Treppen zerlegt, bevor die neuen Treppen in jeweils zwei Teilen eingesetzt wurden. Die Arbeiten erfolgten überwiegend in den Nachtstunden. Ursprünglich war von einer 14-tägigen Einbauzeit und einer Inbetriebnahme im Juni die Rede gewesen. Um auf die Spange über den Gleisen zu gelangen, mussten Fahrgäste Treppen steigen oder den Fahrstuhl nehmen. Nach früheren Angaben der Deutschen Bahn nutzen täglich 50.300 Fahrgäste den Bahnhof.

Weitere Bauarbeiten angekündigt

Revcap kündigte an, dass im Laufe des Jahres auch die beiden Rolltreppen am Ausgang zur Babelsberger Straße ausgetauscht werden. Eine neue Drehtür an diesem Zugang wurde bereits eingesetzt. Langfristig sollen auch die beiden Fahrbänder zwischen Spange und Passage (Richtung Lange Brücke und Kaufland) sowie die Fahrstühle in den Bahnhofspassagen ausgetauscht werden, hatte das Centermanagement im April angekündigt.

Eigentümer der Bahnhofspassagen Potsdam Das Londoner Unternehmen Revcap ist nach eigenen Angaben ein europaweit agierender Immobilieninvestor mit Büros in Frankfurt, London und Stockholm. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet. Revcap teilt mit, dass seither 12 Milliarden Euro investiert worden seien. Davon seien 3,25 Milliarden Euro auf das Deutschlandgeschäft entfallen.

Wegen des langen Ausfalls der Rolltreppen hatte es zahlreiche Beschwerden gegeben. Bevor der Tüv eine der beiden Treppen stillgelegt und für die zweite Treppe eine Stilllegung angedroht hatte, gab es immer wieder längere Ausfälle beider Treppen. Zwischenzeitlich war auch der Fahrstuhl außer Betrieb. Ein Aufzug innerhalb des Gebäudes, der alternativ genutzt werden konnte, sei „versifft und stinkt“, sagte eine Potsdamer Rentnerin im vergangenen Jahr. Fahrgäste berichteten sogar von Stürzen auf der langen Treppe mit 36 Stufen.

Nach Angaben des Centermanagements sei es in der Vergangenheit immer wieder auch durch unsachgemäßen Gebrauch der Fahrtreppen zu Abschaltungen gekommen. Damit keine Fahrräder oder Einkaufswagen auf den Rolltreppen mitgenommen werden, stehen vor diesen jetzt Poller, so wie bereits an den sechs Rolltreppen zu den Bahnsteigen, die wiederum zum Bereich der Deutschen Bahn gehören. Diese Rolltreppen wurden in den vergangenen Jahren bereits vollständig ausgetauscht.