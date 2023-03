Schubert müht sich mit Besetzung Nur noch drei Kandidaten für Dezernentenposten in Potsdam

Aus dem schwierigen Verfahren zur Besetzung der Beigeordnetenstelle für Bildung, Kultur, Jugend und Sport hat sich eine weitere Bewerberin zurückgezogen. Darüber hat Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) nach PNN-Informationen bereits am Freitag die Fraktionen im Stadtparlament informiert. Damit sind noch Caroline Rapp aus München und zwei öffentlich nicht bekannte Männer im Rennen – einer der beiden gilt als Favorit bei den Grünen, der andere soll dem Vernehmen nach in leitender Funktion bei der Volkssolidarität in Brandenburg arbeiten. Warum die zweite Kandidatin ihre Bewerbung zurückgezogen hat, ist unklar.

Potsdams Rathausspitze Die Stadtverwaltung führt Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) seit seiner Wahl 2018. Sein Stellvertreter und Bürgermeister ist schon seit 2002 der Finanzbeigeordnete Burkhard Exner (SPD), zuletzt wiedergewählt 2021. Für Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit ist die 2019 nach Potsdam gezogene Dezernentin Brigitte Meier (SPD) zuständig, für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt der seit 2017 im Rathaus tätige Beigeordnete Bernd Rubelt (parteilos). Leiter der Zentralen Verwaltung ist seit 2019 Hauptamtschef Dieter Jetschmanegg (SPD). Alle sind für acht Jahre gewählt. Ex-Dezernentin Noosha Aubel hatte 2017 im Rathaus begonnen.

Die Besetzung wird zunehmend kompliziert. So hatte Schubert eine Frau für den Posten favorisiert, schon aus Paritätsgründen unter den sonst meist männlichen Beigeordneten. Zunächst waren den Fraktionen daher zwei Frauen vorgestellt worden – als deren Namen vorfristig öffentlich wurden, zog eine der beiden Bewerberinnen ihre Kandidatur zurück. Sie übte heftige Kritik an der politischen Kultur in der Landeshauptstadt, weil ihr eigentlich Vertraulichkeit zugesichert worden sei.

Die zweite Kandidatin Caroline Rapp blieb im Rennen, auch jetzt noch. Weil die Grünen aber ihren Wunschkandidaten wollen, kann sich der Rathauschef nicht auf die rot-grün-rote Rathauskooperation verlassen, zumal die Stadtverordneten in geheimer Wahl über die Besetzung abstimmen müssen.

Zur Startseite