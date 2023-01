Sechs Richtige bei „6 aus 49“ Potsdamer Lotto-Glückspilz räumt mehr als 350.000 Euro ab

Ein Lotto-Glückspilz aus Potsdam hat beim Spiel „6 aus 49“ am Samstag 354.652,20 Euro abgeräumt. Es handelt sich um den bisher höchsten Gewinn des Jahres in Brandenburgs Landeshauptstadt. Das teilte die Land Brandenburg Lotto GmbH am Montag mit. Den Angaben zufolge hat der Spieler beziehungsweise die Spielerin Anfang Januar für 38,60 Euro sieben Tipps mit einer Laufzeit von vier Wochen abgegeben. Mit sechs Richtigen gelang dem Glückspilz nun der große Wurf. Die Gewinnzahlen lauteten 5 - 14 - 20 - 30 - 38 - 44.

Bundesweit tippten am Samstag sieben Lotto-Spieler:innen sechs Richtige. Weil niemand die passende Superzahl hatte, wurde der Jackpot nicht geknackt. In diesem liegen am kommenden Samstag zwölf Millionen Euro. Die Wahrscheinlichkeit, die Summe abzuräumen, liegt bei 1:140 Millionen.

Im Vorjahr hatte es in Brandenburg sieben Lotto-Millionäre gegeben. Unter den Vorjahresgewinnern ist auch ein Potsdamer, der 23,2 Millionen Euro absahnte – der zweithöchste Gewinn der Brandenburger Lotto-Geschichte.

