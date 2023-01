Seniorenwohnungen in Groß Glienicke Geplante Bebauung zu massiv – Gestaltungsrat lehnt Vorentwurf ab

Die niedersächsische Lindhorst-Gruppe, in der Land- und Immobilienwirtschaft sowie Seniorenpflege tätig, plant in Groß Glienicke den Bau eines Seniorenpflegeheims. Auf einem langgezogenen, 9300 Quadratmeter großen Grundstück zwischen Potsdamer Chaussee und Groß Glienicker See sollen drei Gebäudekomplexe mit Appartements, Gemeinschaftsräumen und für die Verwaltung entstehen.

Bereits seit 2017 werde ein Teilkonzept für den Bebauungsplan erarbeitet. 2021 sei mit der konkreten Planung begonnen werden, das Grundkonzept sei fertig, sagte Architekt Georg Lahr-Eigen bei der Vorstellung des Projekts im Gestaltungsrat Potsdam, der über die Pläne beriet.

Kurz gesagt: Die geplante Bebauung fiel als zu massiv für die Umgebung durch. Flächen vor dem geschützten Uferbereich sollten frei bleiben, riet die Ratsvorsitzende Sophie Wolfrum. Zu den Überarbeitungswünschen sagte sie: „Es gibt noch viel zu tun.“

