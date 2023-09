Sicherungsmaßnahmen abgeschlossen Bürgerhaus Bornim wieder geöffnet

Das Ende Juli überraschend geschlossene Bürgerhaus im Potsdamer Stadtteil Bornim ist wieder geöffnet. Das hat die Stadtverwaltung am Dienstag auf PNN-Anfrage mitgeteilt. „Die Sicherungsmaßnahmen zur Abwendung der akuten Gefahr sind abgeschlossen und deren Wirksamkeit bestätigt“, sagte ein Stadtsprecher. Geschlossen bleibt allerdings eine angrenzende Sporthalle.

Ende Juli hatte der Kommunale Immobilienservice (KIS) bei Routineuntersuchungen bislang verdeckt liegende Schäden an der Dachkonstruktion der Turnhalle bemerkt. Daraufhin wurde diese und das Bürgerhaus an der Potsdamer Straße gesperrt, um eine Gefährdung der Nutzer auszuschließen und sich ein Bild von den Schäden zu machen. Für die Turnhalle seien weitere Sanierungsmaßnahmen erforderlich - voraussichtlich im nächsten Jahr, teilte ein Stadtsprecher mit. Dazu sei man auch mit dem dort aktiven SC Bornim in Gesprächen. Dieser stelle einen Fördermittelantrag, hieß es weiter.

Das Bürgerhaus befindet sich in der alten Grundschule und wurde erst vor wenigen Jahren saniert. Das Gebäude wird von mehreren Vereinen und für unterschiedliche Veranstaltungen genutzt: für Yoga- und Reha-Kurse, Chorproben, Kaffeeklatsch, Büchertauschbörsen und Filmabende. Auch für private Veranstaltungen kann das Haus gemietet werden. Am kommenden Samstag veranstaltet man von 14 bis 22 Uhr das Bornimer Herbstfest - und zwar an der nahe gelegenen Pannenbergstraße.