Sommer ohne Saugwürmer Erkundungen am Heiligen See

Der Heilige See hat in dieser Saison noch gar keine negativen Schlagzeilen gemacht – was ist da los? 2022 gab es Saugwurmlarven und illegale Abholzungen um die Ecke am Jungfernsee, 2021 war die Vermüllung der Liegewiese ein großes Problem, und das von der Stiftung favorisierte Badeverbot für die Nackten hängt sowieso immer wie ein Damoklesschwert über der Idylle.

Und dieses Jahr? Aufgrund der kalten Nächte ist das Wasser noch vergleichsweise gut, keine Würmer oder Welse, und die Liegewiese erschien mir schon im vergangenen Jahr sauberer als sonst. Haben wir dazugelernt? Ich bin jedenfalls immer wieder aufs Neue begeistert darüber, welche Schönheit gepaart mit Historie und Potsdamer Coolness uns da zu Füßen liegt. Ein absolut schützenswertes Biotop, denn Potsdam ist hier besonders authentisch, gerade weil alle nackt sind.

Nichts lenkt ab, es gilt das gesprochene Wort: über Gartentipps, Geburtstage und Beziehungsprobleme, Kinderkrankheiten, Wechseljahre, die besten Rehakliniken – und die besten Anlagetipps. Ob sich jetzt eher Aktien, Immobilien oder doch Krügerrand lohnen, diskutieren im knietiefen Wasser drei offenbar fachkundige Besucher, wie in Loriots Badewanne, man muss nur die Ohren aufsperren.

Hund mopst Bio-Croissant

Hinterm Schilfgürtel werden Herrenwitze gerissen, das Wort Piranhas hüpft über die Wellen. Am Ufer lässt eine Damengesellschaft noch einmal die Corona-Impfdebatte aufleben. Ein kleiner Hund mopst sich derweil ein unbeaufsichtigtes Bio-Croissant von der Picknickdecke.

Auf dem Hügel sitzend und der Sonne zugewandt übt eine junge Frau „Steel Drum“ nach Noten vom I-Pad. Rennradfahrer schälen sich aus ihrer Hightech-Klamotte und in der Seemitte findet zum Abendläuten Potsdamer Kirchen ein Aquagymnastikkurs statt: Drei Frauen mit Schwimmnudeln bekommen Übungsanleitungen, bis die Therapeutin friert.

Wenn Sie erleben wollen, wie Potsdam tickt: Das Ganze kostet nicht mal Eintritt.