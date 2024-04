SPD wegen Potsdams Oberbürgermeister in Sorge Kann er sein Amt noch retten?

Ab sofort ist offiziell Wahlkampf in Potsdam. Die ersten Plakate der Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahl am 9. Juni hängen. Auch die der SPD. Doch in der Partei mit knapp 1000 Mitgliedern in der Stadt wächst die Besorgnis. Seit mehr als zwei Monaten herrscht Unruhe um einen der prominentesten Genossen, Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert.