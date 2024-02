Sportplatz-Affäre um Potsdams Oberbürgermeister Beigeordneter kündigt externen Gutachter an – und Schubert schweigt

In der Potsdamer Sportplatz-Affäre soll ein externer Gutachter zum Einsatz kommen. Das kündigte der Sportbeigeordnete Walid Hafezi (Grüne) am Dienstagabend im Sportausschuss der Stadtverordneten an. Hafezi ist von Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) zum rathausinternen Chefaufklärer des Falls ernannt worden.