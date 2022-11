Stabiler Arbeitsmarkt Viele offene Stellen in Potsdam

Nach Einschätzung der Potsdamer Arbeitsagentur zeigt sich der regionale Arbeitsmarkt robust - trotz aller Krisen und des beginnenden Winters. Laut Mitteilung der Agentur vom Mittwoch verharrte die Arbeitslosenquote in Potsdam bei 5,2 Prozent - im November 2021 betrug sie 4,9. Insgesamt sind in Potsdam 5115 Menschen ohne Job. Im benachbarten Landkreis Potsdam-Mittelmark beträgt die Quote sogar nur 4,3 Prozent, im gesamtem Land Brandenburg blieb sie bei 5,6.

Laut der Statistik sind knapp 35 Prozent der Betroffenen in Potsdam langzeitarbeitslos. Das sind 1770 Menschen - 212 weniger als vor einem Jahr. Im Zuge der Krisen der vergangenen Jahre war der Anteil dieser Personengruppe stark angestiegen.

Demgegenüber stehen in der Stadt 2394 offene Stellen, vor allem in den Bereichen Handel, Gastgewerbe, Gesundheit sowie soziale und kulturelle Dienstleistungen. In der gesamten Region habe es in keinem November der vergangenen Jahre ein so vielfältiges Angebot an offenen Stellen gegeben, erklärte der Agenturgeschäftsführer Alexandros Tassinopoulos: „Wir sprechen zunehmend von einem Arbeitnehmermarkt.“ Mit vielen nach Mitarbeitern suchenden Unternehmen stehe man in direktem Kontakt, könne also die freien Stellen auch vermitteln. Ebenso berate man bei Qualifizierungen, hieß es weiter.

