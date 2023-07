Stadt lenkt ein Hortbetreuung für behinderte Tochter

Nun also doch: Die Stadt Potsdam gab ihre Erlaubnis, dass die 14-jährige Pauline Stehfest in den Sommerferien in den Hort der Sancta-Maria-Schule in Berlin darf. Ab dem 14. Lebensjahr erlischt in Brandenburg der Anspruch auf Hortbetreuung, allerdings ist Pauline schwer behindert und auf den Hort angewiesen – dennoch hatte Potsdam monatelang seine Erlaubnis für die Hortbetreuung in Berlin verweigert.

Mutter Susann Stehfest stand kurz davor, ihren Job zu kündigen, um ihre Tochter zu betreuen. In ihrer Verzweiflung hatte sie sich an die PNN gewandt - danach kam Bewegung in die Sache. „Auf Vermittlung der Landeshauptstadt wurde der Familie vonseiten des Bezirksamtes Steglitz-Zehlendorf die Möglichkeit der privatvertraglichen Regelung angeboten“, so Stadtsprecherin Juliane Güldner.

Die Eltern hatten sich bereit erklärt, die Kosten zu übernehmen und bekamen einen Hort-Gutschein ausgestellt. Dafür mussten sie einen privaten Vertrag über 3240 Euro im Jahr abschließen.

„Wir sind einerseits erleichtert, dass ich meinen Job nicht verliere. Andererseits finden wir es schade, dass die Betreuung unseres behinderten Kindes von der Stadt Potsdam quasi als ‚Privatvergnügen‘ gewertet wird“, sagt Susann Stehfest.