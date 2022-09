Stadtnotizen für Potsdam Gesang, Müllsammler und Feuerwerk

Finnischer Chor im Konzert

Für mehrere Tage ist der Kantatenchor aus Potsdams finnischer Partnerstadt Jyväskylä ab Mittwoch zu Gast. Am Freitag (16.9.) gibt der Chor um 18 Uhr ein Konzert im Garten der Berlin-Brandenburgischen Auslandsgesellschaft in der Schulstraße 8b. Der Eintritt kostet 10 Euro inclusive Snacks und Getränken. Anmeldung unter alexrichter2808@gmail.com.

Havel in Flammen

Ein Drei-Gänge-Menü auf dem Schiff, zum Nachtisch Feuerwerk über dem Templiner See: So sieht das Programm bei Havel in Flammen aus. Am Freitag (16.9.) starten an der Langen Brücke fünf, am Samstag (17.9.) sogar sieben Schiffe um 20 Uhr für das Event. Unter schifffahrt-in-potsdam.de gibt es für einige Schiffe noch Karten.

Kindermusical über Integration

Um Integration geht es in dem neuen Musical der Teeniegruppe des Kindermusiktheaters Buntspecht. Am Samstagabend (17.9.) feiert das Stück „Ankommen ist schwer“ um 11 Uhr im Bürgerhaus am Schlaatz Premiere. Weitere Vorstellungen finden am Samstag um 16 Uhr, Sonntag um 11 und 16 Uhr und Montag um 10 (ausgebucht) und 18 Uhr statt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.

Müll sammeln beim Clean up-Day

Weltweit findet am Samstag (17.9.) der Clean up-Day statt. Auch in Potsdam können sich die Bürger:innen daran beteiligen und Müll sammeln. Die Sammelaktion startet in kleinen Teams um die Mittagszeit an verschiedenen Orten im ganzen Stadtgebiet, unter anderem am Hauptbahnhof, am Nauener Tor und an der Fachhochschule. Müllsäcke, Handschuhe und Zangen werden gestellt. Anmeldung unter wj-potsdam.de/WCD. Die Aktion endet am Nachmittag bei Livemusik und Kindertheater am Luisenplatz.

Foerster-Schau auf der Insel

Dem Lebenswerk Karl Foersters ist eine neue Ausstellung im Pavillon auf der Freundschaftsinsel gewidmet, die am Samstag (17.9.) um 17 Uhr eröffnet wird. Unter dem Titel „Farbe ist wie eine Glückshaut“ erhalten Besucher:innen Einblicke in Foersters Pflanzenzucht und Gartengestaltung. Zu sehen ist die Schau bis 9. Oktober täglich von 12 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Runder Tisch Kulturpolitik

Beim Runden Tisch „Kultur? Mitreden!“ können sich Potsdamer:innen am Samstag (17.9.) an der kulturpolitischen Strategie der Stadt beteiligen. Im Begegnungszentrum Oskar in Drewitz geht es von 14 bis 16.30 Uhr um die Anforderungen an Kulturpolitik. Anmeldung unter kultur@rathaus.potsdam.de.

