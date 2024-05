Starke Rauchentwicklung in Potsdam Auf dem Telegrafenberg brennt ein Gebäude

Ein Brand auf dem Telegrafenberg in der Templiner Vorstadt in Potsdam sorgt am Samstagabend für starke Rauchentwicklung in der Stadt und der Umgebung. Um über die Ursache aufzuklären, hat die Potsdamer Feuerwehr um 19.25 Uhr eine Warnung über die Nina-Warnapp abgesetzt. Sie rief die Bürger dazu auf, die Warnmeldung zu beachten und nicht unnötig die Notrufnummer zu belasten.

In Flammen stehe ein leerstehender Flachbau in der Nähe der Wetterstation, sagte Markus Ahland, Lagedienstführer Regionalleitstelle Nordwest, den Potsdamer Neuesten Nachrichten (PNN) auf Anfrage. Weil dort Holz und Materialien verbrennen, entstehe schwarzer Rauch, der sich durch den Wind verbreite, so Ahland.

Es bestehe aber kein Grund zur Sorge, rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr seien vor Ort und löschten den Brand. Alarmiert wurde die Feuerwehr den Angaben nach um 17.55 Uhr. Es werde damit gerechnet, dass die Löscharbeiten in etwa fünf Stunden beendet seien. Bei dem Brand seien keine Menschen zu Schaden gekommen, da das Gebäude leerstehe.

Zur Ursache des Brands kann die Feuerwehr keine Angaben machen, dies werde die Polizei untersuchen. Wegen der Löscharbeiten ist der Verkehr auf der Michendorfer Chaussee teils eingeschränkt. Die Straße ist jedoch nicht gesperrt.