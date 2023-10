Staustellen in Potsdam Bundesstraße 2 erneut halbseitig gesperrt

Die Bundesstraße 2 ist im Bereich der Potsdamer Chaussee nach Groß Glienicke ab Dienstag, dem 10. Oktober, für voraussichtlich zehn Tage wegen Markierungsarbeiten halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird mit einer Ampel geregelt.

Ebenfalls ab Dienstag, 10. Oktober, wird der Werdersche Damm in Höhe des Einsatzführungskommando für zwei Tage halbseitig gesperrt. Der Grund: Die Aufstellung eines Krans im Bereich Fuchsweg. Der Straßenverkehr wird mit einer Ampel geregelt.

Bereits ab Montag, 9. Oktober, wird die Straße Am Waldfrieden in Groß Glienicke wegen des Baus eines Hausanschlusses für elf Tage zwischen Wendensteig und Pilzweg vollgesperrt werden.

Die Straße Park Babelsberg wird im Bereich Mühlentor ebenfalls ab Montag, 9. Oktober für zwei Tage vollgesperrt. Grund ist der Bau einer Baustellenzufahrt für den Umbau des Stadtbads Babelsberg. Auch die Zufahrt zum Hundeplatz ist betroffen.

Auch vollgesperrt werden muss die Heilig-Geist-Straße in der Innenstadt am Donnerstag, dem 12. Oktober. Hier wird ebenso ein Kran im Bereich zwischen Holzmarktstraße und Türkstraße aufgestellt. Die Sperrung dauert zwei Tage.

Einen Tag weniger dauert die Vollsperrung der Jahnstraße in Babelsberg. Wegen Anlieferungen ist die Straße im Bereich zur Dieselstraße am Freitag, 13. Oktober, nicht nutzbar.

Stau-Klassiker auf Potsdams Straßen

Desweiteren sind viele andere Baustellen auf Potsdams Straßen schon zu Stau-Klassikern geworden: Behinderungen gibt es weiterhin auf der Nuthestraße zwischen Wetzlarer Straße und Horstweg. Dort wird die Fahrbahn erneuert, es gibt nun Fahrbahneinschränkungen wegen Restarbeiten. Alle Anschlussstellen sind allerdings wieder geöffnet.

So bleibt die Berliner Straße stadtauswärts vor der Glienicker Brücke bis 3. November halbseitig gesperrt, Grund ist die Sanierung einer Schmutzwasserleitung.

Geänderte Verkehrsführung am Leipziger Dreieck

Im Bereich des Leipziger Dreiecks in der Innenstadt sollen alle Verkehrsteilnehmer auf die geänderte Verkehrsführung achten, heißt es aus dem Potsdamer Rathaus. Mittlerweile wurde der dritte Bauabschnitt gestartet. Ein Ausfahren aus der Albert-Einstein-Straße in Richtung Heinrich-Mann-Allee ist wieder möglich. In stadteinwärtiger Richtung steht für den Verkehr in der Heinrich-Mann-Allee nur eine Spur zur Verfügung. Für den stadtauswärtigen Verkehr in der Heinrich-Mann-Allee ist vor der Leipziger Straße die rechte Spur gesperrt. Es steht jeweils nur eine Spur in Richtung Rehbrücke und in Richtung Brauhausberg zur Verfügung.

Die Leipziger Straße ist als Einbahnstraße stadteinwärts freigegeben. Die Straße Brauhausberg ist für Leitungs- und Straßenbaumaßnahme stadtauswärts als Einbahnstraße ausgewiesen. Für Arbeiten am Gelände des Eiskellers muss die Leipziger Straße zwischen Am Magazin und An der Lokremise halbseitig gesperrt werden. Es steht für den stadteinwärtigen Verkehr eine Fahrspur zur Verfügung.

In der Schopenhauerstraße wird zwischen Hegelallee und Weinbergstraße der Gehweg saniert. Für die Arbeiten muss der Rad- und Fußweg auf die Straße verlegt werden, so dass die rechte Spur der Hegelallee vor der Kreuzung gesperrt ist.

Die Straße An der Alten Zauche am Schlaatz bis Mitte Dezember ist seit Anfang Oktober halbseitig gesperrt. Grund hierfür ist der Bau eines Gehwegs auf der Westseite der Straße. Die Fahrt auf der Alten Zauche ist nur Richtung Magnus-Zeller-Platz möglich, die Gegenrichtung wird über Heinrich-Mann-Allee und Horstweg umgeleitet.

Bis zum 20. Oktober ist am Caputher Heuweg in der Waldstadt der Wendehammer gesperrt. Grund hierfür sind Bauarbeiten an den Regenabläufen in der Straße.

Die Drewitzer Straße im Industriegebiet ist wegen Straßenbauarbeiten bis Ende des Monats weiterhin zwischen Zum Heizwerk und Möbelhof als Einbahnstraße Richtung Bahnübergang ausgewiesen. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

In der Friedrich-List-Straße am Zentrum-Ost kommt es noch bis Ende des Jahres zu einer Fahrspursperrung. Grund sind Bauarbeiten an der Brücke über die Nuthe, die es notwendig machen, dass Fuß- und Radweg auf die Straße verlegt werden müssen.

Ebenfalls wegen Gehwegarbeiten stehen im Horstweg zwischen Dieselstraße und Auffahrt zur Nuthestraße jeweils nur eine Spur je Richtung zur Verfügung.

Die Straße Am Raubfang in Bornstedt ist noch bis einschließlich 13. Oktober wegen Leitungsarbeiten in Höhe Blumencenter komplett gesperrt werden.

Weiterhin bestehend bleiben die Baustellen am Kuhfortdamm - dort muss wegen Bauarbeiten zwischen dem Bahnübergang und der Reiherbergstraße die Straße vollständig gesperrt werden. Der Liefer- und Anwohnerverkehr soll gewährleistet werden.

Auch Fußgänger sind von Baustellen betroffen: So befindet sich die Bummelmeile Brandenburger Straße mitten in einer grundhaften Sanierung, die Straße wurde in sechs Bauabschnitte eingeteilt, derzeit gibt es Behinderungen zwischen Friedrich-Ebert- und Jägerstraße.

Gesperrt wegen Bauarbeite ist auch die Fußwegbrücke zum Stern-Center über die Nuthestraße. Die muss instandgesetzt werden. Der Fuß- und Radverkehr muss großräumig über die Neuendorfer Straße umgeleitet werden.