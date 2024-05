Staustellen in Potsdam Das Leipziger Dreieck bleibt eine Engstelle

Potsdams Großbaustellen bleiben in dieser noch verbleibenden Woche unverändert bestehen. Komplex bleibt es am Leipziger Dreieck, das gerade für einen besser organisierten Straßen- und Tramverkehr umgebaut wird: Wer stadtauswärts in Richtung Michendorf will, kann nur über die Leipziger Straße fahren. In die Gegenrichtung kommt man nur über den Brauhausberg. In der Heinrich-Mann-Allee steht in stadtauswärtiger Richtung ein Fahrstreifen zur Verfügung, in der Gegenrichtung ist es ebenso. Abbiegen kann man wieder in die Friedrich-Engels-Straße. Voll gesperrt bleibt auch der Kuhfortdamm am Bahnübergang in Golm. Dies gilt aber nicht für Fußgänger und Radfahrer.

Zweimal von Baustellen betroffen ist die Zeppelinstraße in Potsdam-West: Zwischen Kastanienallee und der Stormstraße muss der Verkehr in stadtauswärtige Richtung mit einem Fahrstreifen auskommen, ebenso ist es in Höhe Schafgraben. Im Süden Potsdams wiederum ist die Drewitzer Straße in der Waldstadt zwischen Unter den Eichen bis zum Knotenpunkt Friedrich-Wolf-Straße gesperrt. Die Umleitung erfolgt über Erich-Weinert-Straße und An der Alten Zauche.