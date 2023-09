Staustellen in Potsdam Fahren auf der Nuthestraße bleibt Geduldsprobe

Eine Fahrt über die Nutheschnellstraße sollte man auch in dieser Woche möglichst vermeiden: Es droht Stau in beiden Fahrtrichtungen. Ursache ist die Erneuerung der Straße zwischen Wetzlarer Straße und Horstweg mit einer lärmmindernden Asphaltdecke. Die Tankstelle zwischen Wetzlarer Straße und Horstweg ist daher über eine provisorische Zufahrt von der Fritz-Zubeil-Straße erreichbar. Stadteinwärts sind die Auf- und Abfahrt an der Anschlussstelle Horstweg gesperrt.

Wichtig für Fußgänger: Aufgrund von Sanierungsarbeiten an der Brücke über die Nuthestraße zum Sterncenter voraussichtlich bis 20. Oktober gesperrt. Der Fuß- und Radverkehr muss weiträumig über die Neuendorfer Straße umgeleitet werden.

Begonnen hat der nächste Bauabschnitt am Leipziger Dreieck. Hier ist laut Rathaus besonders auf die geänderte Verkehrsführung an der Kreuzung der Straße Am Brauhausberg und Heinrich-Mann-Allee zu achten. So können Autofahrer wieder aus der Albert-Einstein-Straße in Richtung Heinrich-Mann-Allee fahren. Was bleibt: Rund um das Dreieck besteht Staugefahr in allen Richtungen. Auch die Leipziger Straße dort ist stadteinwärts an zwei Stellen teilweise gesperrt.

Aufgrund von Bauarbeiten muss die Heinrich-Mann-Allee im Bereich Drevesstraße halbseitig gesperrt werden. Für den Verkehr in Richtung Innenstadt steht nur eine Fahrspur zur Verfügung.

Bauarbeiten auch in anderen Stadtteilen

Auch in Babelsberg gibt es Behinderungen. Aufgrund von Leitungsarbeiten ist die Stahnsdorfer Straße am Knotenpunkt zur August-Bebel-Straße voraussichtlich bis 6. Oktober gesperrt.

In Potsdam-West wird ebenso gebaut. So ist die Zeppelinstraße stadtauswärts an zwei Stellen nur einspurig: in Höhe des Schafgrabens und zwischen Kastanienallee und der Stormstraße.

Eng ist es auch am Industriegebiet-Süd. Für die Verlegung einer Fernwärme- und Trinkwasserleitung ist die Straße Am Buchhorst halbseitig gesperrt. Die Sperrung erfolgt in mehreren Abschnitten. Ähnlich sieht es in der Drewitzer Straße in der benachbarten Waldstadt aus. Stadtauswärts wird dort der Verkehr über die Straße Handelshof umgeleitet.

Und auch im Norden gibt es noch eine Baustelle: Aufgrund von Leitungsarbeiten muss die Ketziner Straße im Bereich Königsweg/Fahrländer Chaussee halbseitig gesperrt werden. Der Verkehr wird per mobiler Ampel geregelt.