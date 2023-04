Staustellen in Potsdam Glienicker Brücke wegen rbb-Lauf gesperrt

Nach der Wiedereröffnung der Behlertstraße gibt es an anderer Stelle neue Einschränkungen. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. So muss für Leitungsarbeiten der Horstweg im Bereich der Arbeitsagentur halbseitig gesperrt werden, es bleibt eine Fahrspur pro Richtung.

Gesperrt wird ab Donnerstagabend, 18 Uhr, die Friedrich-Engels-Straße am Hauptbahnhof – und zwar in Richtung Babelsberg. Am Folgetag wird die Sperrung wieder aufgehoben. Für zeitweise Sperrungen von Straßen in der Innenstadt und Babelsberg sorgt der rbb-Lauf am nächsten Sonntag. Die Glienicker Brücke wird von 8 bis 12.30 Uhr für den Autoverkehr gesperrt.

Schwierig bleibt es rund um die Rudolf-Breitscheid-Straße. Dort ist in mehreren Bauabschnitten eine Sperrung zwischen Plantagen- und Reuterstraße notwendig. Für die Arbeiten im Bereich der Straßenbahn muss diese Woche der Tramverkehr unterbrochen werden. Es wird ein Schienenersatzverkehr zwischen Rathaus Babelsberg und Fontanestraße eingerichtet.

Weitere Baustellen sind bekannt, zum Beispiel die mit Staugefahr verbundenen Arbeiten rund um das Leipziger Dreieck. Auch die Bundesstraße 2 muss im Bereich des Krampnitzer Rotkehlchenwegs halbseitig gesperrt werden. Der Verkehr wird von einer mobilen Ampel geregelt. Solch eine Ampel steht im Norden auch an der Brücke über die Wublitz, kurz nach dem Ortsteil Grube. Diese Brücke wird gerade saniert.

Vorerst keine Zufahrt zur Nuthestraße

Staugefahr besteht zudem auf der Straße Zum Kirchsteigfeld. Grund: Für die Sanierung der Konrad-Wolf-Allee muss diese im Bereich der Auf- und Abfahrt der L40 Nutheschnellstraße bis zur Hans-Albers-Straße gesperrt werden. Eine Zufahrt zur Nuthestraße ist daher nur über die Neuendorfer Straße möglich. Für Leitungsarbeiten muss ferner die Straße Am Buchhorst zwischen Handelshof und An der Brauerei halbseitig gesperrt werden. Auch dort steht eine mobile Ampel.

Probleme gibt es überdies auf der Zeppelinstraße: Diese muss zwischen Stormstraße und Im Bogen sowie in Höhe des Schafgrabens stadtauswärts jeweils auf eine Fahrspur eingeschränkt werden. Aufgrund von Leitungsarbeiten muss die Lennéstraße von der Einmündung Zeppelin- bis zur Zimmerstraße halbseitig gesperrt werden und wird als Einbahnstraße ausgeschildert. Eine Ausfahrt ist dann nur über die Zimmerstraße Richtung Luisenplatz möglich.