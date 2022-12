Staustellen in Potsdam Neue Bauarbeiten in Groß Glienicke

Gravierende neue Einschränkungen für Autofahrer auf den Potsdamer Straßen hat die Stadtverwaltung aktuell nicht mitgeteilt - doch neue Baustellen gibt es durchaus. Wegen Sanierungsarbeiten kommt es auf der Potsdamer Chaussee in Groß Glienicke zwischen Theodor-Fontane-Straße und Glienicker Dorfstraße zur Sperrung des Gehweges und zur halbeseitigen Sperrung der Fahrbahn. Der Verkehr wird mit einer mobilen Ampel geregelt. Neu sind auch Leitungsarbeiten in der Babelsberger Straße an der Langen Brücke: Dort muss eine Rechtsabbiegerspur und der Radweg gesperrt werden. Die gute Nachricht kommt von der Dauerbaustelle Am Buchhorst im Industriegelände: Dort wird laut Rathaus die baustellenbedingte Verkehrsführung entfernt. Es verbleibt lediglich eine Baugrube vor dem Bahnübergang in Richtung Drewitzer Straße.

Viele andere Baustellen sind bekannt. Wegen Straßenbauarbeiten bleibt die Friedrich-Engels-Straße im Bereich der Nuthestraßenbrücke halbseitig gesperrt. Die Zufahrt zur Nuthestraße dort ist nicht passierbar, es gibt eine Umleitung durch Babelsberg. Viel gebaut wird im Potsdamer Westen: Aufgrund von Leitungsarbeiten ist der Werdersche Damm voll gesperrt, umgeleitet wird über den Ortsteil Eiche. Im Kreuzungsbereich der Zeppelinstraße und der gesperrten Straße Im Bogen muss in stadtauswärtiger Richtung der Verkehr auf eine Fahrspur eingeschränkt werden. Solche Behinderungen gibt es in der Zeppelinstraße auch in Höhe des Kauflands und an der Stiftstraße.

Mit Behinderungen muss weiterhin auf den Umleitungsstrecken gerechnet werden, die für die gesperrte Behlertstraße eingerichtet sind. Vor allem die Berliner Straße stadteinwärts bleibt betroffen. Schwierig bleibt es am Leipziger Dreieck: Für den stadtauswärtigen Verkehr in der Heinrich-Mann-Allee ist vor der Leipziger Straße die rechte Fahrspur gesperrt. Es steht jeweils nur eine Fahrspur in Richtung Rehbrücke und in Richtung Brauhausberg zur Verfügung, was Staugefahr nach sich zieht. Auch die wichtigste Großbaustelle in Babelsberg bleibt: Diese Woche ist die Rudolf-Breitscheid-Straße zwischen Plantagen- und Reuterstraße dicht.

