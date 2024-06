Staustellen in Potsdam Verkehrsbehinderungen im Norden und Süden der Stadt

Neben der bekannten Großbaustelle am Leipziger Dreieck gibt es seit einigen Woche eine weitere Sperrung nahe der Innenstadt. Für neue Straßenbahngleise und barrierefreie Haltestellen wird die Friedrich-Ebert-Straße in einem ersten Bauabschnitt zwischen Helene-Lange-Straße und Reiterweg voll gesperrt. Der Tramverkehr auf den Linien 92 und 96 wird fast durchgehend aufrechterhalten und im Baustellenbereich eingleisig geführt.

Schwierig bleibt es in Fahrland: Dort ist die gesamte Kreuzung Ketziner / Marquardter Straße für Umbauarbeiten gesperrt. Der Bereich muss großräumig über Neu Fahrland, die Amundsen- und die Potsdamer Straße umfahren werden. Vollständig gesperrt bleibt auch der Kuhfortdamm in Golm, was seit Wochen im Berufsverkehr auch für Staus rund um das Neue Palais sorgt.

Wegen Leitungsarbeiten muss ein Fahrstreifen der Potsdamer Straße zwischen Schulplatz und Habichtweg gesperrt werden. Für den Verkehr steht je Richtung ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Die Zeppelinstraße ist an zwei Stellen eingeengt: in Höhe des Schafgrabens und zwischen Kastanienallee und der Stormstraße, jeweils in stadtauswärtiger Richtung.

Baustellen auch im Süden der Stadt

Um die Fahrradstraße der Heinrich-Mann-Allee zu erneuern, muss diese zwischen Dreves- und Kunersdorfer Straße gesperrt werden. Für Autos steht nur noch eine Fahrbahn zur Verfügung.

In der Nähe muss auch die Drewitzer Straße zwischen Unter den Eichen bis zum Knotenpunkt Friedrich-Wolf-Straße gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt über Erich-Weinert-Straße und An der Alten Zauche.