Hier droht in dieser Woche Stau Wo auf Potsdams Straßen gebaut wird

Potsdams Auto- und Radfahrer müssen sich ab dem heutigen Montag auf neue Verkehrsbehinderungen einstellen. So finden in der Kurfürstenstraße Markierungsarbeiten statt. Im Bereich der Kreuzung mit der Hebbelstraße wird halbseitig gesperrt, es steht pro Richtung eine Spur zur Verfügung.

In der Rudolf-Breitscheid-Straße starten an zwei Stellen Bauarbeiten. Im Bereich der Daimlerstraße werden Hausanschlüsse verlegt, die Straße wird halbseitig gesperrt. An der Kreuzung zur Plantagenstraße werden Schächte überprüft, der Bereich wird zwischen Mitternacht und 5 Uhr morgens teilweise voll gesperrt. In der Straße Kuckucksruf in der Waldstadt wird für Straßenbauarbeiten hinter der Nettofiliale eine Vollsperrung eingerichtet.

Darüber hinaus bleiben die bekannten Großbaustellen bestehen und sorgen weiterhin für Staugefahr. Am Leipziger Dreieck wird der Verkehr um das kürzlich aufgebaggerte Loch auf der Kreuzung herumgeleitet. Stadtauswärts fährt man nun über die Leipziger Straße, stadteinwärts über den Brauhausberg. In der Heinrich-Mann-Allee wird zudem am Abzweig zum Schlaatz an den Schienen gearbeitet, hier ist nur eine Spur frei.