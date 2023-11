Stiftung Garnisonkirchein Potsdam Kuratorium will an Plantagen-Studie mitwirken

Das Kuratorium der Stiftung Garnisonkirche befürwortet die Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie für das Forum an der Plantage und stimmt der Mitarbeit am Begleitkreis zu. Das gab das Gremium nach seiner jüngsten Sitzung bekannt. Außerdem will das Kuratorium die Bildungsarbeit sowie die Förderung von Wissenschaft und Forschung als Schwerpunkt der Stiftungsarbeit in der Satzung verankern.

Die Machbarkeitsstudie für das Forum an der Plantage und ein „Haus der Demokratie“ anstelle eines Kirchenschiffs hatten Potsdams Stadtverordnete im September 2023 beschlossen. Demnach sollen unter Beteiligung von mehreren Arbeitskreisen und eines Gutachters die Grundlage für einen städtebaulichen Architekturwettbewerb für das Areal gelegt werden, samt einer Kostenschätzung. Bis Mitte 2025 soll das alles vorliegen. Zuletzt hatte bereits der Hauptausschuss den Weiterbetrieb des Rechenzentrums bis Anfang 2026 genehmigt. Das Kuratorium erklärte nun, es wolle dabei vor allem die Idee stärken, den Potsdamer Plenarsaal ins Forum zu holen und die Realisierbarkeit zu prüfen.

Bei der Bildungsarbeit sei derzeit besonders der Projekttag zum „Tag von Potsdam“ stark nachgefragt. Das Bildungsangebot für Schulklassen ist eine Kooperation mit dem Potsdam Museum und dem Filmmuseum und wird vom märkischen Bildungsministerium gefördert. Sechs Potsdamer Klassen nehmen an dem Projekttag teil. Im Aufbau befindet sich auch eine multimediale, digitale Lernplattform, die es ermöglichen soll, nicht nur während der Bildungsarbeit vor Ort Materialien zu nutzen, sondern auch für die Vor- und Nachbereitung an den Schulen eingesetzt werden soll.

Schließlich gab das Kuratorium auch noch eine Personalie bekannt. Neu im Gremium ist Friederike Krippner, Direktorin der Evangelischen Akademie zu Berlin, die vom Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland entsandt ist.