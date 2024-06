„Stimmen der Ukraine“ Literatur und Musik in der Potsdamer Urania

Unter dem Motto „Stimmen der Ukraine“ findet am kommenden Montag, den 24. Juni, ein besonderer Abend statt, der sich der Literatur und Musik des von Russland attackierten Landes widmet. Die kostenlose Veranstaltung findet im Innenhof der Potsdamer Urania in der Gutenbergstraße 71/72 statt, Beginn ist 18 Uhr.

Initiator ist der Berliner Schauspieler Jan Uplegger. Er hat die Veranstaltung konzipiert, „um Menschen in Deutschland die Ohren zu öffnen für den kulturellen Reichtum der Ukraine“. So habe es bereits Gastspiele in Hamburg, Berlin und Stuttgart gegeben.

Gelesen werden historische und aktuelle Texte von ukrainischen Autorinnen und Autoren, vorgetragen als „Stimmen der Ukraine“. Uplegger tritt dabei mit seiner Kollegin Mareile Metzner auf, heißt es in der Ankündigung für den von der Bundeszentrale für politische Bildung geförderten Abend. Dieser soll auch musikalisch untermalt werden, es werden ukrainische Lieder zu hören sein, gesungen von Tetiana Nadolinska, Iryna Razin-Kravchenko und Nataliia Kuprynenko. Dazu spielt der Gitarrist Daniil Zverkhanovsky. „Im Anschluss wollen wir mit dem Publikum ins Gespräch kommen über Vergangenheit und Zukunft der Ukraine.“