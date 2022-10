Stromausfall in Potsdam behoben Trafostationen wieder mehr am Netz

Ein Stromausfall hat am Donnerstagabend Teile Potsdams in Dunkelheit getaucht. Nach Angaben der Stadtwerke-Tochter Energie und Wasser Potsdam (EWP) waren zeitweise fünf Trafostationen vom Stromnetz abgeschaltet. Wie die Stadtwerke gegen 21.45 Uhr auf Twitter mitteilten, waren noch am Abend alle Haushalte wieder versorgt und am Netz. Betroffen waren vor allem Haushalte in der Jägervorstadt und der Innenstadt.

Schon rund eine Stunde zuvor war laut EWP-Angaben „für die Hälfte“ der betroffenen Haushalte der Strom wieder da, nachdem die Mitarbeiter:innen einen Fehler gefunden hatten. Um was für eine Art Fehler es sich handelte, wurde zunächst nicht mitgeteilt. Via Twitter hatten die Stadtwerke gegen 19.30 Uhr über den Stromausfall informiert.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Erst am Mittwoch war in Teilen von Fahrland und Neu Fahrland der Strom ausgefallen. Ursache für den damaligen Ausfall sei ein Kurzschluss im Außenbereich gewesen, den ein EWP-Dienstleister verursacht habe. Nach etwa 45 Minuten sei der Schaden behoben gewesen und alle betroffenen Haushalte wieder mit Strom versorgt worden, so ein Sprecher.

Zur Startseite