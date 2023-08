Surfen in Potsdam Havelwelle hat Baugenehmigung

Bis zur breitesten Indoor-Welle weltweit in der Nähe des Bahnhofs Potsdam-Rehbrücke dürfte es nicht mehr lange dauern. Die Indoor-Surfanlage Havelwelle hat die Baugenehmigung erhalten, wie das Unternehmen in einem Post auf ihrem Instagram-Kanal mitteilte. „Wir sind sprachlos und voller Energie zugleich. Aber heut wird gefeiert! Ab nächste Woche gehts auf der Baustelle los!“ Seit mehreren Jahren laufen die Planungen für die Anlage, die eigentlich längst stehen sollte.

Für das Surfen wird eine stehende Welle erzeugt, ähnlich wie derjenigen am Eisbach in München. Die Welle auf dem rund 2600 Quadratmeter großen Grundstück in der Gemeinde Bergholz-Rehbrücke, einem Ortsteil der Gemeinde Nuthetal, neben dem Gelände der Autowerkstatt A.T.U., soll 14 Meter breit und 1,80 Meter hoch sein – und damit die bislang breiteste Indoor-Welle weltweit. Die Halle soll durch ein nachhaltiges Energiekonzept betrieben werden. Die Turbinen, die die Welle erzeugen, generieren Wärme. Aus der Abwärme lasse sich laut dem Unternehmen die Halle klimatisieren und im Winter beheizen.