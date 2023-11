TED-Talks Wie Studierende das US-Format nach Potsdam bringen

Wie kann Künstliche Intelligenz gegen den Klimawandel helfen? Was kann man tun, um einen gesunden Social Media-Konsum zu entwickeln? Und wie behindern uns Klassen-Vorurteile bei der Bekämpfung von Armut? Das sind nur drei der Themen, um die es am Donnerstagabend bei TEDxPotsdam im Hans-Otto-Theater gehen wird. Insgesamt sieben Vorträge unter dem Motto „Turn of the times“ erwarten die Teilnehmenden.

Wir wollen lokalen Ideen eine Stimme geben, die sonst keine Plattform haben. Donatus Wolf, Mitorganisator von TEDxPotsdam

„Wir wollen lokalen Ideen eine Stimme geben, die sonst keine Plattform haben“, sagt Donatus Wolf. „Ganz nach dem TED-Motto: ‚Ideen, die es wert sind, geteilt zu werden‘“. Der ehemalige Interface-Design-Student der Fachhochschule Potsdam (FH) ist seit 2019 bei der Organisation von TEDxPotsdam dabei, die bis letztes Jahr noch TEDxUniPotsdam hieß. Dahinter steht der Verein Engins e.V., ein Zusammenschluss von Studierenden der Universität Potsdam, die das beliebte US-amerikanische Format auch in die Landeshauptstadt bringen wollten.

Wer öfter auf Youtube unterwegs ist, hat bestimmt schon einmal TED-Talks gesehen: Kurzweilige Vorträge von Personen aus Wissenschaft, Kultur oder Wirtschaft, die auf einer größtenteils schwarzen Bühne in einem Scheinwerferkegel stehen, im Hintergrund ist stets das rote TED-Logo zu sehen. Viele der Videos sind extrem beliebt und haben zum Teil mehr als 20 Millionen Aufrufe. TED steht dabei für „Technology, Entertainment, Design“, das Themenspektrum ist jedoch mittlerweile um einiges größer.

Austausch über Innovation

Entstanden ist TED 1984 als Innovationskonferenz, die jährlich im kalifornischen Monterey stattfindet. TED-Talks sollen „inspirieren, motivieren und begeistern“, wie es auf der Webseite der Organisation heißt. Zu berühmten Personen, die bislang bei TED Vorträge gehalten haben, gehören unter anderem Bill Gates, Isabel Allende, Tim Berners-Lee, Julian Assange, Yuval Noah Harari und Jane Goodall.

TED bietet auch die Möglichkeit, unter dem Label „TEDx“ eigene lokale TED-Events zu veranstalten: „Wir sind nicht TED“, stellt Wolf daher klar. „Wir haben die Lizenz von TED bekommen, sind aber unabhängig.“ Der Name und das Logo ermöglichen eine große Reichweite, allerdings gibt es einige Vorgaben, wie TED-Talks ablaufen müssen: Die Vorträge dürfen maximal 18 Minuten lang sein und die Rednerinnen und Redner müssen frei sprechen. Es gibt kein Pult auf der Bühne, es können aber Powerpoint-Präsentationen genutzt werden. Die meisten Vorträge sind auf Englisch und werden später online gestellt.

2019 fand TEDxUniPotsdam das erste Mal statt, die aktuelle Veranstaltung ist die vierte. Rund 100 Besucherinnen und Besucher hatten die Events in der Vergangenheit, viele davon aus dem akademischen Bereich. Mit der Umbenennung will TEDxPotsdam sich stärker für ein Publikum außerhalb der Hochschulen öffnen.

Engins e.V. arbeitet dabei größtenteils ehrenamtlich, auch die Rednerinnen und Redner bekommen kein Geld. Gefördert wird TEDxPotsdam allerdings vom Studentenwerk Potsdam und den AStAs der Uni Potsdam und der FH. Doch wie erklärt sich dann der Eintrittspreis von 28 Euro (ermäßigt 18 Euro)? „Das ist nur für die Raummiete des Hans-Otto-Theaters“, sagt Wolf. Snacks und Getränke sind inklusive.

TEDxPotsdam will aber nicht nur leicht konsumierbare Vorträge präsentieren, sondern versteht sich auch als Netzwerk-Event: „Wir haben in der Mitte der Veranstaltung eine dreiviertelstündige Pause, bei der die Leute miteinander ins Gespräch kommen können, auch mit den Rednern selbst“, sagt Wolf. Ganz im Sinne der ursprünglichen TED-Konferenz will das Event Menschen mit innovativen Ideen zusammenbringen und einen Austausch anregen.