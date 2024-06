Tödlicher Bahnunfall Jugendlicher im Potsdamer Ortsteil Marquardt von Zug überfahren

Tragisches Unglück in Potsdam: Im nördlichen Ortsteil Marquardt ist am vergangenen Freitag ein Jugendlicher bei einem Bahnunfall ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei am Montag mit. Demnach wurde der 17-Jährige in der Mittagszeit nach bisherigen Erkenntnissen von einem Zug überfahren, als er die Gleise überqueren wollte. Ob sich der Unfall im Bereich eines Bahnübergangs ereignete, ist unklar.

Die Polizei geht derzeit von einem Unfall aus. Eine Einwirkung Dritter sei nach gegenwärtigem Stand nicht erkennbar, so die Polizeidirektion West. Die Ermittlungen zur Todesursache laufen.