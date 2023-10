Tramverkehr Ersatzbusse und Netzteilung

Tram-Fahrgäste müssen sich in dieser Woche auf mehrere Einschränkungen einstellen. Wegen Baumfällarbeiten im Bereich Johannes-Kepler-Platz wird der Tramverkehr am Mittwoch von 10 bis 13 Uhr zwischen den Haltestellen Bisamkiez und Marie-Juchacz-Straße unterbrochen. Als Ersatz fahren Busse ab der Haltestelle Waldstraße/Horstweg, wie der Verkehrsbetrieb mitteilte. Die Haltestellen Abzweig Betriebshof und Turmstraße werden in beide Richtungen nicht bedient, der Verkehrsbetrieb verweist auf die Buslinien 690 oder 696 beziehungsweise die Haltestelle Johannes-Kepler-Platz als Alternative.

Ab Freitag kommt es wegen der Sanierung von Schienen in der Heinrich-Mann-Allee zu weiteren Einschränkungen. Wer ab 18.30 Uhr von der Innenstadt in Richtung Schlaatz, Stern, Drewitz oder Kirchsteigfeld will oder umgekehrt, muss an der Haltestelle Eduard-Claudius-Straße/Heinrich-Mann-Allee umsteigen. Dann fährt die Linie 96 abweichend zum Bahnhof Rehbrücke. Die Linie 92 wird in zwei Abschnitte geteilt: Sie fährt im Norden von Kirschallee bis Hauptbahnhof, im Süden von Marie-Juchacz-Straße bis Bahnhof Rehbrücke.

Am Samstag und Sonntag wird der Tramverkehr zwischen Hauptbahnhof und Eduard-Claudius-Straße/Heinrich-Mann-Allee beziehungsweise Magnus-Zeller-Platz ganz unterbrochen. Es werden ein Nord- und ein Südnetz eingerichtet. Zwischen Hauptbahnhof und Eduard-Claudius-Straße/Heinrich-Mann-Allee fahren als Ersatz Busse.

In Potsdam West wird bereits ab Montag und bis 4. November die Haltestelle Feuerbachstraße in Richtung Pirschheide nicht bedient. Grund sind Sanierungsarbeiten.