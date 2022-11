Tschüss CUF und Ulmen Wir haben alles gegeben

Jetzt hat‘s also geschneit, in Potsdam – und auf Mallorca, das neue Zuhause für die beiden Auswanderer Christian Ulmen und seine Frau Collien Ulmen-Fernandes. Noch wohnen sie in Babelsberg, und wie man hier weg wollen kann, ist mir schleierhaft. CUF sagte der Mallorca Zeitung, Gründe für das Auswandern „seien das stressige Leben in der deutschen Großstadt und das schlechte Wetter dort“.

Dass unser schnuckeliges Potsdam damit zur Großstadt wurde, das fand ich mal gut. Aber das mit dem Wetter, das ist nun wirklich nicht fair, denn wir haben hier ganz fabelhaftes Wetter. Sogar mit Schnee sieht‘s hier richtig hübsch aus – dagegen machen Palmen im Schnee doch erst richtig depressiv. Aber, egal. „Wenn man in Spanien aufsteht und aus dem Fenster schaut, ist man gleich wesentlich entspannter“, hat CUF der „Goldenen Kamera“ gesagt. Und, sie haben es ja versucht: „Wir waren auf der Suche nach einem neuen Haus und haben in Potsdam, Berlin und Hamburg geguckt, aber nirgendwo etwas gefunden, das uns gefällt.“

Ach. Was bitte ist denn verkehrt mit ihrem bisherigen wunderschönen Haus in Babelsberg? In Potsdam? Was stimmt nicht mit unserer Stadt, dass hier schon wieder Berlin und Hamburg ins Spiel gebracht werden? Wir haben doch wirklich alles gegeben, damit sich die Ulmen-Familie hier wohl fühlt. Wir haben sie ignoriert und nicht um Interviews gebeten. Andere Schauspieler sind ständig mit irgendwelchen Geschichten bei uns im Blatt, der Ulmen nie.

Weil er ein ganz normaler Potsdamer sein wollte, so wie in seiner Fernsehserie mit Fahri. Alles, was einem in Potsdam passieren kann, vor allem Beklopptes, haben sie hier in unseren Straßen, vom Holländischen Viertel bis zum Griebnitzsee, in Szene gesetzt, und das war nicht immer fein. Was machen wir denn jetzt mit der verbrannten Erde dieser beiden „Jerks?“ Wird das hier noch weiter produziert oder wandern beide „Jerks“ jetzt nach Malle aus? Gibt das Drehbuch das her? Ist Malle besser für die Quote?

Oder was ist der wahre Grund, dass Christian und Collien Potsdam verlassen? Liegt‘s am schleppenden Glasfasernetzausbau? Aber da können wir doch nichts dafür. Wir wandern jedenfalls nicht gleich aus, nur weil die Telekom uns geschrieben hat, dass wir „spätestens bis zum 16.03.2024 eine E-Mail mit einem Terminvorschlag“ erhalten werden. Genau, 2024. Zeit für viel Vorfreude.

Aber Reisende soll man nicht aufhalten. Nur eine Frage noch: Wann stellen Sie endlich den Container raus, Frau Ulmen, Sie wollten doch ausmisten, stand in der Bunten. Also wenn Sie noch ein Paar Designer-Fellstiefel übrig haben – nehm ich.

