Ü7-Verfahren in Potsdam Weiterführende Schulen informieren Schüler

Das so genannte Ü7-Verfahren - der Übergang von der Grundschule in die siebte Klasse einer weiterführenden Schule - ist bereits im vollem Gange: Gesamtschulen, Gymnasien und Oberschulen laden zu Informationsabenden und Schnupperunterricht. Eine Übersicht für Termine bis zum Jahresende:



Das Leibniz-Gymnasium, Gailileistraße 2, informiert am 23. November, 18.30 Uhr, Eltern von künftigen Siebtklässler:innen über das Profil der Schule. Die Veranstaltung wird auch aufgezeichnet und soll anschließend auf dem Youtube-Kanal der und der Schulhomepage zur Verfügung gestellt werden.

Das neue Gymnasium Bornstedt, das noch bis 2027 im Interims-Standort im Oberstufenzentrum in der Garde-Ulanen-Kaserne, Voltaireweg 8, untergekommen ist, lädt am 24. und am 29. November, jeweils 18 Uhr, zu einem Infoabend für Eltern der künftigen Siebtklässler ein. Die Veranstaltung am 24. November wird parallel im Livestream übertragen und moderiert. Anmeldungen für die Veranstaltungen in Präsenz per Mail an sekretariat.121381@lk.brandenburg.de

Das Hermann-von-Helmholtz-Gymnasium, Kurfürstenstraße 53, hat Schnupperunterricht für jetzige Sechtsklässler im Angebot. So können Ü7-Bewerber:innen am 26. November zwischen 9 und 11.30 Uhr den Gymnasialunterricht in der Innenstadtschule testen. Am 7. Dezember wird ab 15.15 Uhr ein Musiktag für Sechstklässler veranstaltet, am Tag darauf, dem 8. Dezember, ebenfalls ab 15.15 Uhr, zu naturwissenschaftlichen Experimenten und einem Englischtag eingeladen Anmeldungen und Infos per Mail unter helmholtzschule@t-online.de.

Das Babelsberger Bertha-von-Suttner-Gymnasium, Kopernikusstraße 30 startet in seine Ü7-Informationsoffensive am Montag, dem 21. November mit einer Infoveranstaltung für die Eltern der jetzigen Sechstklässler, die um 18 Uhr in der Schule stattfindet. Zwei Tage später, am 23. November lädt das Haus zum Schnupperunterricht für die zukünftige Jahrgangstufe 7 ein. Infos und Anmeldung mit Name des Kindes und Name der Grundschule an info@gymnasium-babelsberg.de

Am Dienstag, dem 22. November, lädt das Hannah-Arendt-Gymnasium ab 18 Uhr in die Haeckelstraße 72 zum Elterninformationsabend für die neue 7. Klassen. Das Treffen findet in der Mensa der Schule statt. Am 10. Dezember öffnet sich das Haus für alle Besucher und lädt zum Tag der Offenen Tür von 10 bis 13 Uhr.

Das reformpädagogische Schulzentrum am Stern informiert über seinen besonderen Bildungsansatz Eltern und jetzige Sechstklässler am Mittwoch, dem 23. November von 16 bis 19 Uhr, bei einem tag der Offenen Tür. Auf Infoveranstaltungen wird auch das Bewerbungs- und Übergangsverfahren vorgestellt.

Die Voltaire-Gesamtschule, Lindenstraße 32, veranstaltet am Dienstag, dem 22. November, einen Eltern-Informationsabend zur Ü7-Bewerbung an der Schule ab 18 Uhr. Die Veranstaltung wird am 1. Dezember, ebenfalls 18 Uhr, noch einmal angeboten.

Schließlich bietet die Schlaatzer Gesamtschule am Schilfhof 23-25 am heutigen Samstag von 10 bis 13 Uhr einen Tag der offenen Tür an, bei dem auch über die Informationen zur Ü7-Bewerbung sowie zum Profil der Schule geliefert werden. Gleichzeitig bietet das Haus am Dienstag, dem 22. November, zwischen 14.15 Uhr und 15.30 Uhr, Schnupperunterricht für die künftigen Siebtklässler in verschiedenen Fächern an, für den man sich unter www.gesamtschule-schilfhof.de/schnupperunterricht/ anmelden kann.

