Übergriff in Potsdamer Waldstadt Unbekannter soll 26-Jährige unsittlich berührt haben

Im Potsdamer Stadtteil Waldstadt ist eine Frau nach ihren eigenen Angaben am späten Freitagnachmittag von einem Unbekannten unsittlich berührt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, sei die 26-Jährige am Freitag gegen 17 Uhr in der Straße zum Jagenstein unterwegs gewesen. Dort sei sie von einem Unbekannten zunächst angesprochen und nach einem Tabakprodukt gefragt worden, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Im weiteren Verlauf soll der Unbekannte die junge Frau schließlich unsittlich berührt haben, schreibt die Polizeidirektion West in ihrem Bericht. Im Anschluss sei er in das angrenzende Wohngebiet Waldstadt II geflüchtet und entkommen. Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und sicherte nach eigenen Angaben auch Spuren.

