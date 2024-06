Überraschender Abgang Potsdam muss neuen Chef für Denkmalamt suchen

Für die krisengebeutelte Stadtverwaltung ist es die nächste bittere Nachricht: Der Bereichsleiter der Unteren Denkmalschutzbehörde, Marc Jumpers, wird das Rathaus nach nur rund einem Jahr wieder verlassen. Das hat eine Rathaussprecherin am späten Montagnachmittag bekannt gegeben.

„Er verlässt Potsdam aus persönlichen Gründen und kehrt zurück zum Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege, wo er bereits vor seiner Arbeit für die Landeshauptstadt Potsdam als Oberkonservator tätig war.“

Jumpers werde aber noch bis zum 30. September im Rathaus bleiben, hieß es. Er hatte im Juni vor einem Jahr seine Arbeit begonnen. „Die Stelle soll schnellstmöglich nachbesetzt werden“, ließ die Stadtverwaltung mitteilen.

Mit der Berufung von Jumpers endete eine längere Zeit, in der das Denkmalamt ohne Führung war. Wie berichtet war seine Vorgängerin nach ihrem Start 2019 weniger durch ihre Arbeit als durch Bewerbungen anderswo und juristische Auseinandersetzungen in Erscheinung getreten, zudem blieb sie dem Dienst über Monate hinweg krankheitsbedingt fern. Die Aufgabe in der Behörde gilt angesichts von mehr als 3300 denkmalgeschützten Gebäude und Anlagen in Potsdam als fordernd, Konflikte zu Bauvorhaben sind häufig unausweichlich.