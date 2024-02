Umstrittene Sportplatz-Freigabe in Potsdam Stadtpolitik fordert Aufklärung von Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD)

Im Fall der fragwürdigen Freigabe eines gesperrten Sportplatzes durch Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) verlangen Stadtpolitiker schnellstmöglich Aufklärung. Dies gilt auch in Bezug auf mögliche Unklarheiten bei der Förderung des Footballclubs Potsdam Royals - allerdings sehen hier mehrere Stadtverordnete die Vorwürfe schon ausgeräumt. Das geht aus Erklärungen der Fraktionen in der Stadtverordnetenversammlung hervor, die sich auf PNN-Anfrage positioniert haben. Am Mittwoch sollen beide Themen im Hauptausschuss der Stadtverordneten diskutiert werden.