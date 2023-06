Unfall am Neuen Palais Fußgängerin in Potsdam schwer verletzt

In der Straße am Neuen Palais ist am Mittwochmittag eine Fußgängerin schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 60-jährige Fahrer eines VW-Transporters auf der Amundsenstraße in Richtung Bahnhof Park Sanssouci unterwegs. Nach ersten Angaben soll die Fußgängerin plötzlich auf die Straße getreten sein. „Es kam zu einem Zusammenstoß mit dem Fahrzeug, bei dem die Fußgängerin schwerstverletzt wurde.“

Die Frau sei von Rettungskräften in einem kritischen Zustand unverzüglich in ein Krankenhaus gebracht worden. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs sei auf Weisung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter zur Unfallstelle gerufen worden. Die Unfallstelle, die unmittelbar an einem Fußgängerüberweg lag, wurde um 14.15 Uhr wieder für den Autoverkehr freigegeben.