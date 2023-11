Unfall in Potsdam Radfahrerin von Autofahrerin angefahren und schwer verletzt

Eine 29-jährige Radfahrerin ist bei einem Unfall am Park Sanssouci in Potsdam schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Die Radlerin fuhr demnach am Montagvormittag gegen 11.30 Uhr auf der Straße am Neuen Palais parallel zu einem Auto.

Als die Radfahrerin plötzlich nach links vom Fahrradstreifen auf die Fahrbahn fuhr, konnte die Autofahrerin laut Polizei nicht mehr rechtzeitig bremsen. Bei der Kollision wurde die Radfahrerin auf die Windschutzscheibe des Wagens geschleudert und schwer verletzt. Die Besatzung eines Rettungswagens brachte die 29-Jährige nach einer ersten Behandlung in ein Krankenhaus.

Sowohl das Fahrrad als auch der Wagen der 85-jährigen Autofahrerin waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Die Polizei nahm eine Unfallanzeige auf.