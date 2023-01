Unterbringung von Geflüchteten Potsdam sucht Träger für Unterkünfte

Potsdam sucht Träger für die Betreuung von Unterkünften für Geflüchtete. Eine entsprechende Ausschreibung wurde kürzlich auf dem Vergabemarktplatz Brandenburg veröffentlicht. Dabei geht es um die Unterbringung und Betreuung von Geflüchteten an vier Standorten in Potsdam. Die Aufträge gliedern sich in zwei Lose in Potsdam-West und am Schlaatz und sollen ab Frühjahr 2023 drei Jahre laufen, mit Option auf Verlängerung.

In Potsdam-West geht es um Gemeinschaftsunterkünfte an der Pirschheide und in der Zeppelinstraße sowie um einen Wohnungsverbund in der Stormstraße. Insgesamt soll dort Platz für bis zu 360 Geflüchtete sein. In den Gemeinschaftsunterkünften soll es auch jeweils ein Büro und einen Sicherheitsdienst geben. Der geschätzte Auftragswert liegt bei 9,6 Millionen Euro.

Im Binsenhof handelt es sich um einen Wohnungsverbund für bis zu 80 Geflüchtete. Dort soll es auch ein Büro geben. Der geschätzte Auftragswert liegt den Unterlagen zufolge bei rund 1,2 Millionen Euro. Die Ausschreibung läuft noch bis zum 30. Januar.

Zur Startseite