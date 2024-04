Unterschriftenaktion Potsdamer Studierende fordern mehr Wohnraum

Brandbrief an Infrastrukturminister Rainer Genilke (CDU): Mehr als 1000 Studierende und Mitarbeitende der Universität Potsdam und der Fachhochschule Potsdam haben einen Brief unterzeichnet, der Maßnahmen für mehr studentischen Wohnraum in Potsdam fordert.

Gefordert wird: „Eine eigene Förderrichtlinie für studentisches Wohnen, so dass das Studierendenwerk schnell und unbürokratisch bauen kann, eine Aufstockung der Mittel für den Bau von Wohnheimen, Flächen für den Bau von Wohnheimen und die Vergesellschaftung von privaten Studierendenappartements.“ Die studentische Initiative „Campus-Camping“ will den Brief mit den Unterschriften am 30. April an das brandenburgische Infrastrukturministerium übergeben.