Vandalismus im Park Park Sanssouci Generaldirektor spricht von „demonstrativer Beschädigung“ – Schaden von 130.000 Euro

Nach mehreren Fällen von Vandalismus im Park Sanssouci dauern die Ermittlungen der Polizei an. Der zunächst entwendete und später wiedergefundene Dreispitz der Neptunfigur bleibe deshalb weiterhin bei der Polizei. Das teilte die Polizeidirektion est auf Anfrage mit.

Christoph Martin Vogtherr, Generaldirektor der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten, vermutet hinter den schweren Beschädigungen geplante Taten. Die fest auf einem Sockel verankerte Statue der Flora im Marlygarten könne man nicht im Vorbeigehen umstürzen. Möglicherweise seien dafür auch mehrere Personen erforderlich. Vogtherr sprach von „demonstrativer Beschädigung“. „Alle, die hier arbeiten, sind natürlich sehr frustriert“, sagte der Generaldirektor den PNN.

Die Stiftung schätzt den Schaden an der Flora auf 20.000 Euro. Die Schäden an Figuren auf der Bildergalerie wird mit 30.000 Euro beziffert. Dort wurden Skulpturen beschädigt und gestohlen. An der Neptungrotte, an der mehrere Figuren Schaden nahmen, entstand ein Schaden von mindestens 60.000 Euro, so die SPSG. Die Neptungrotte war erst 2013 bis 2018 für 3,5 Millionen Euro saniert worden. Beschädigt wurde außerdem eine Metallskulptur am Schloss Charlottenhof. Hier liegt der geschätzte Schaden bei 20.000 Euro.