Vandalismus im Park Sanssouci Körperteil von Marmor-Kinderfigur abgeschlagen

Erneuter Fall von Vandalismus im Park Sanssouci: Unbekannte Täter haben in der Welterbeanlage ein Körperteil einer Marmor-Kinderfigur abgeschlagen. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Demnach wurden der Schaden am Mittwochmorgen festgestellt. Nach Angaben des Sprechers der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten (SPSG), Frank Kallensee, wurde ein Putto an der Bildergalerie beschädigt.

Bei dem abgeschlagenen Teil handelt es sich um den Penis der Marmorfigur. Das sagte Kallensee den PNN. Die Höhe des entstandenen Schadens wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt. Das fehlende Teil wurde bisher nicht gefunden. Die Polizei hat den Schaden dokumentiert. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Im Park Sanssouci werden immer wieder historische Bauten und Statuen beschädigt. Im April 2023 wurden Dachelemente und Putten auf der Bildergalerie zerstört und gestohlen. Kurz darauf stießen Unbekannte im Marlygarten die Flora-Statue um. Erst kürzlich wurde die restaurierte Skulptur wieder aufgestellt. Die erst 2018 nach aufwändiger Sanierung wieder aufgestellte Neptungruppe wurde im Februar 2023 schwer beschädigt.

Im Jahr 2023 meldete die Stiftung bis Ende Juni rund 170 Vandalismusfälle in allen Schlössern und Gärten. Am häufigsten attackiert wurden Kulturgüter im Park Sanssouci. Den größten Teil der Beschädigungen machten Graffitis aus. Die Höhe des Gesamtschadens wird laut Stiftung auf einen mittleren sechsstelligen Betrag jährlich geschätzt.